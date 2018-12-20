Подари ребенку праздник!

/Официальные новости/

Депутат Государственной Думы Владимир Синяговский поздравил детей Туапсинского района, проживающих в поселках оказавшихся в зоне ЧС.

Праздник для школьников села Кривенковского и детей, размещенных в пансионате «Южный», привезли из Новороссийска.

Стоит напомнить, что город-герой не раз приходил на помощь пострадавшим соседям. Крымск, Нижняя Баканка, Комсомольское и т.д. - список длинный.

Краевая общественная организация "Мир без границ", лидером которой является депутат Госдумы, организовала приезд в сельскую школу краснодарской шоу-группы "Музыкальный Квартал" и детского ансамбля из Новороссийска "Петрушки". Не забыли и сладкие подарки. Кроме песен и весёлых игр все дети получили подарок от Владимира Синяговского.

Подарки к Новому году от депутата Госдумы в Туапсинском районе получат также жители с ограниченными физическими возможностями.