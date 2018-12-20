/Официальные новости/

Подари ребенку праздник!

Депутат Государственной Думы Владимир Синяговский поздравил детей Туапсинского района, проживающих в поселках оказавшихся в зоне ЧС.

Праздник для школьников села Кривенковского и детей, размещенных в пансионате «Южный», привезли из Новороссийска.  

Стоит напомнить, что город-герой не раз приходил на помощь пострадавшим соседям.  Крымск, Нижняя Баканка, Комсомольское и т.д. - список длинный.  

Краевая общественная организация "Мир без границ", лидером которой является депутат Госдумы, организовала приезд в сельскую школу краснодарской шоу-группы "Музыкальный Квартал" и детского ансамбля из Новороссийска "Петрушки".  Не забыли и сладкие подарки. Кроме песен и весёлых игр все дети получили подарок от Владимира Синяговского.

Подарки к Новому году от депутата Госдумы в Туапсинском районе получат также жители с ограниченными физическими возможностями.

Просмотров: 102 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Официальные новости

Добавить комментарий

Последние новости

Разведчики уничтожили в горных лесах Абхазии незаконные вооруженные формирования

Ядовитая икра: как не стать жертвой обмана

"Полная чушь". Итальянский публицист об отношении Запада к российским СМИ

Геленджичане отметили 100-летие системы дополнительного образования

Дед Мороз поздравит детей с Новым годом с помощью Почты Mail.ru