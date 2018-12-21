Южное таможенное управление: эффективность проверок на внутреннем рынке растет

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За 11 месяцев 2018 года подразделениями таможенного контроля после выпуска товаров таможенных органов ЮТУ на внутреннем рынке Российской Федерации во взаимодействии с территориальными подразделениями Роспотребнадзора, Россельхознадзора и транспортной прокуратуры проведено 216 таможенных осмотров помещений и территорий (за аналогичный период 2017 г. – 105) сетевых и розничных торговых площадей, крупных торговых центров, продовольственных рынков и оптово-розничных продуктовых баз и 37 выездных таможенных проверок (11 мес. 2017 г. – 21) в отношении лиц, осуществляющих хранение и реализацию иностранных товаров.

Результативность проведенных проверок составила 87%.

По итогам таможенного контроля выявлено и изъято из торгового оборота:

3,4 тонны санкционных товаров стоимостью около 1 миллиона рублей (сыры производства Федеративной Республики Германия, Королевства Нидерландов, Французской Республики, Литовской Республики, Финляндской Республики и Итальянской Республики, томаты производства Турецкой Республики, груши производства Республики Польша, мясная продукция производства Итальянской Республики, Королевства Испании и Украины, спортивное питание производства Соединенных Штатов Америки);

5800 единиц продукции (игрушки, одежда и обувь, маркированные товарными знаками известных брендов), обладающей признаками контрафактности, стоимостью 3,85 миллиона рублей;

34500 пачек сигарет и табачных смесей для кальянов без акцизных марок стоимостью 3,2 миллиона рублей;

1373 меховых изделия, не маркированных контрольными (идентификационными) знаками (КИЗ), ориентировочной стоимостью более 73 миллионов рублей;

21900 единиц товаров (одежда, обувь, мобильные телефоны), законность ввоза которых не подтверждена, стоимостью 14 миллионов рублей.

По выявленным на внутреннем рынке фактам нарушений законодательства в 2018 году возбуждено 168 дел об административных правонарушениях и 5 уголовных дел по статье 180 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное использование средств индивидуализации товаров).

По сравнению с 2017 годом объем выявленных незадекларированных товаров вырос в 34 раза (с 640 до 21900 единиц), количество изъятой из торгового оборота продукции, обладающей признаками контрафактности, увеличилось в 24 раза (с 243 единиц до 5800), продукции без акцизных марок выявлено в 20 раз больше (с 1700 до 34500 пачек), количество возбужденных дел об административных правонарушениях возросло более чем в 3 раза (с 55 до 168).

Источник: Пресс-служба Южного таможенного управления