Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил правомочность привлечения к ответственности ООО «Ашан» в г.Краснодаре

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Управлением Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея в декабре 2017 года при проведении плановой проверки в отношении ООО «Ашан» в г. Краснодар, ул. Новороссийская/Уральская, 230/79 выявлены нарушения действующего законодательства.

Установлено отсутствие исследований по показателям безопасности в соответствии с требованиями установленных норм, не представлены результаты лабораторных исследований производимой продукции по всем показателям безопасности.

Выявлены нарушения, способствовавшие нарушениям принципа прослеживаемости «от фермы до стола», исключающим возможности подтверждения безопасности как сырья, так и произведенной продукции. Установлено отсутствие необходимых сведений на маркировке производимой продукции.

Таким образом, на момент проверки ООО «Ашан» не обеспечивался контроль качества и безопасности пищевой продукции, выпускаемой в обращение и соответствие требованиям нормативных документов.

Постановлением Управления по делу об административном правонарушении от 10 апреля 2018 г. ООО «Ашан» привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, в виде штрафа в размере 100 000 рублей, который

обжаловался представителями указанной торговой сети в Арбитражном суде Краснодарского края.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 8 августа 2018 г. в удовлетворении заявления ООО «Ашан» было отказано, постановление Управления по делу об административном правонарушении от 10 апреля 2018 г. признано законным и обоснованным.

Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 ноября 2018 г. решение Арбитражного суда Краснодарского края оставлено без изменения.

Таким образом, действия Управления признаны законными и обоснованными.