Владимир Синяговский: От вас зависят тепло, свет и уют в наших домах...

/Официальные новости/

Депутат Госдумы России Владимир Синяговский направил поздравления своим землякам по случаю профессиональным праздником - Днем энергетика!

"Дорогие друзья! Позвольте от всей души поздравить вас с профессиональным праздником – Днем Энергетика!

Невозможно переоценить значение энергетики в современном мире. Именно от вас зависят тепло, свет и уют в наших домах, работа промышленных предприятий, транспортной системы, медицинских и образовательных учреждений. Кроме того, вы готовите высококвалифицированные кадры для российской энергетики.

Желаю вам всегда сохранять бодрость духа и оптимизм, дальнейших профессиональных успехов. Хорошего настроения, крепкого здоровья, благополучия и счастья вам и вашим близким!

С уважением, депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский"