Около полукилограмма героина изъято в Новороссийске

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В ходе проверки полученной оперативной информации сотрудники УНК ГУ МВД России по Краснодарскому краю осмотрели в Новороссийске съемную квартиру двух приезжих из ближнего зарубежья, подозреваемых в незаконном сбыте наркотиков.

В одной из комнат, в шкафу и серванте сотрудники полиции обнаружили два полимерных пакета с порошкообразным веществом бежевого цвета. Еще 5 пакетов с аналогичным веществом правоохранители обнаружили в куртке одной из подозреваемых.

По результатам проведенного исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством – героином, общей массой около 500 граммов.

Двух женщин в возрасте 54 и 56 лет задержали и для дальнейшего разбирательства доставили в отдел полиции.

Установлено, что подозреваемые собирались сбыть запрещенное вещество на территории города Новороссийска.

В отношении задержанных следственным подразделением УМВД России по городу Новороссийску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкции указанных статей предусматривают максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время полицейские проводят комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленный на установление лиц, причастных к совершению данного преступления.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю