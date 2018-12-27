Военные прокуроры возвращают людям честные имена

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В современных условиях в деятельности органов прокуратуры важное значение имеет их правозащитная функция, основанная на положениях Конституции Российской Федерации и действующем законодательстве.

Эффективная работа прокуратуры по защите прав и свобод человека и гражданина, как отмечалось Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, «укрепляет веру граждан в силу и справедливость государства».

Эти слова всецело относятся к реабилитации лиц, подвергшихся необоснованным политическим репрессиям.

В 30-50-е годы минувшего столетия сотни тысяч граждан стали жертвами произвола, подверглись репрессиям за политические и религиозные убеждения, по социальным, национальным и иным признакам.

Одним из направлений деятельности органов прокуратуры является проверка архивных уголовных дел советского периода в порядке исполнения закона Российской Федерации от 18 октября 1991 г. №1761-I «О реабилитации жертв политических репрессий».

Так, на основании постановления Особого совещания при НКВД СССР от 13 февраля 1942 г. заместитель командующего Военно-воздушными силами Ленинградского военного округа генерал-майор авиации Александр Алексеевич Левин за измену родине и участие в контрреволюционной организации подвергнут высшей мере уголовного наказания - расстрелу с конфискацией имущества.

Левин признан виновным в том, что с 1934 года являлся участником антисоветского военного заговора, проводил вредительскую работу, направленную на поражение Красной Армии в войне с Германией, и вербовал в заговор новых участников. Одновременно, будучи агентом немецкой разведки, передавал ей шпионские сведения о Военно-воздушных силах Советской армии.

Из доказательств вины Левина в деле имелись лишь его «признательные» показания и голословные «изобличительные» заявления арестованных бывших должностных лиц ВВС РККА о его якобы участии в антисоветской деятельности.

Определением Военной коллегии Верховного Суда СССР от 7 декабря 1955 года по протесту главного военного прокурора вышеуказанное постановление внесудебного органа в отношении Левина отменено, уголовное дело в отношении него прекращено по реабилитирующему основанию - за отсутствием в деянии состава преступления.

Это обоснованное решение Военной коллегии Верховного Суда СССР обусловлено тем, что в ходе проведенного Главной военной прокуратурой дополнительного расследования уголовного дела установлена полная несостоятельность сфальсифицированных доказательств, полученных с применением незаконных методов ведения следствия.

Что же в настоящее время заставляет родственников «врагов народа» обращаться за восстановлением доброго имени уже, как правило, тех, кого давно нет с нами?

Главная причина кроется уже в самом вопросе - честное имя. Ведь многие потомки изменников родины несли на себе постыдное клеймо осуждения со всеми вытекающими последствиями.

Не случайно многочисленные анкеты, которые в недалеком прошлом заполнялись советскими гражданами, содержали вопрос о том, не был ли кто-нибудь из родственников анкетируемого осужден, интернирован, не содержался ли в плену, не проживал ли на оккупированной территории.

По заявлению родственника в 2012 году Главной военной прокуратурой реабилитирован лейтенант Александр Булаев, который на основании постановления Особого совещания при НКВД СССР от 28 августа 1943 г. за намерение изменить родине заключен в исправительно-трудовой лагерь сроком на 8 лет.

Основания для подобного решения таковы: будучи командиром взвода 132 отдельного танкового батальона, в июле 1942 г. в районе г. Ворошиловград он отстал от своей воинской части, попал в плен к противнику, был заключен в лагерь военнопленных в Ростовской области, из которого бежал, и устроился работать на оккупированной немцами территории.

Материалами проведенного Главной военной прокуратурой расследования установлено, что Булаев в немецкий плен добровольно не сдавался, а был захвачен 14 июля 1942 г. В тот же день, воспользовавшись суматохой, бежал. Находясь в тылу врага, Булаев остался верен присяге, продолжая наносить ущерб немецко-фашистским захватчикам. Устроившись на должность инженера-релейщика электростанции, он намеренно вывел из строя генератор электростанции, что привело к аварии, и захватчики остались без света.

Как отмечалось, стальная рука политических репрессий не щадила ни простых солдат, ни генералов.

Приговором Военной коллегии Верховного Суда СССР от 26 августа 1950 г. бывший командир 27 стрелкового корпуса генерал-майор Павел Данилович Артеменко за измену родине осужден к высшей мере уголовного наказания - расстрелу с конфискацией имущества.

Источник: https://zvezdaweekly.ru/news/t/20181226111-TQkIV.html?fbclid=IwAR0q1D0iLCDksIdmYcV03HRtuXI7loCcgGrPQ87LvzpWrH0rLkQRcaWMb50