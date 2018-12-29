Владимир Синяговский стал участником новогоднего кадетского бала

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В городе Новороссийске есть замечательная новогодняя традиция – это проведение кадетского бала.

"Без сомнения, успехи казачьего кадетского корпуса в Новороссийске являются поводом гордости и радости для всех горожан," - приветствовал собравшихся глава города-героя Новороссийск Игорь Дяченко.

Депутат Госдумы Владимир Синяговский, член фракции Партии «Единая Россия», напомнил о тех знаменательных датах, которые все мы чтим и помним: 75-летие разгрома немецко-фашистских войск, 180-летие со дня образования города Новороссийска, 45-летие со дня присвоения Новороссийску высокого звания город-герой. «10 лет. Первый юбилей. Очень рад вашим успехам в учебе, победам в военно-патриотических соревнованиях, олимпиадах по различным дисциплинам», - поделился депутат.

Со словами благодарности Владимир Синяговский обратился в адрес родителей, педагогов и воспитателей, подчеркнув важность и сложность их самоотверженного труда. А также поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым, пожелав радости, успехов, удачи, счастья и крепкого здоровья!