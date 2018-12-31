Владимир Синяговский: Мира и добра, дорогие мои земляки!
Депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский направил поздравления своим землякам с Новым Годом и Рождеством Христовым.
Дорогие друзья, уважаемые кубанцы! Примите самые добрые поздравления с Новым 2019 годом и Рождеством Христовым!
Эти светлые праздники любимы всеми с детства, и каждый из нас в радостные дни задумывается об исполнении самых важных желаний. Пусть год грядущий будет плодотворным и удачным, а любовь, тепло и радость укрепят наши семьи, принесут взаимопонимание.
Примите искренние пожелания здоровья, благополучия и стабильности, исполнения всего самого заветного, успехов во всех начинаниях и текущих делах, огромного человеческого счастья.
Мира и добра! С уважением, депутат Государственной Думы Владимир Синяговский."
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