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Владимир Синяговский: Мира и добра, дорогие мои земляки!

Депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский направил поздравления своим землякам с Новым Годом и Рождеством Христовым.

Дорогие друзья, уважаемые кубанцы! Примите самые добрые поздравления с Новым 2019 годом и Рождеством Христовым!

Эти светлые праздники любимы всеми с детства, и каждый из нас в радостные дни задумывается об исполнении самых важных желаний. Пусть год грядущий будет плодотворным и удачным, а любовь, тепло и радость укрепят наши семьи, принесут взаимопонимание.

Примите искренние пожелания здоровья, благополучия и стабильности, исполнения всего самого заветного, успехов во всех начинаниях и текущих делах, огромного человеческого счастья.

Мира и добра! С уважением, депутат Государственной Думы Владимир Синяговский."

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Категория: Новости / Официальные новости

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