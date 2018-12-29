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Очень своевременное решение руководства Кубани

Принято решение губернатором Кубани наложить мораторий на работу регионального оператора по вывозу ТКО до 1 января 2020.

Это значит, что схема работы в городе по вывозу твердых бытовых отходов будет прежняя. Будем следить за развитием ситуации. Как отметили в правительстве РФ, новый порядок обращения с бытовым мусором не должен привести к резкому росту тарифов за его вывоз для населения.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава администрации города-героя Новороссийск Игорь Дяченко.

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