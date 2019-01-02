Прокуратура разъясняет положения законодательства, регламентирующие назначение пенсий по инвалидности

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Граждане, признанные в установленном порядке инвалидами, имеют право на один из видов пенсии по инвалидности:

- страховая пенсия по инвалидности;

- пенсия по государственному пенсионному обеспечению по инвалидности;

- социальная пенсия по инвалидности.

Страховая пенсия по инвалидности назначается при условии установления гражданину инвалидности I, II или III группы (независимо от причины ее возникновения) и при наличии у него страхового стажа.

Размер страховой пенсии по инвалидности определяется из размера фиксированной выплаты, которая в свою очередь зависит от группы инвалидности, количества нетрудоспособных членов семьи, находящихся на иждивении инвалида и из наличия стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных местностях.

Такой вид пенсии назначается на срок, в течение которого лицо признано инвалидом, но не более чем до дня достижения общеустановленного пенсионного возраста. Назначается со дня признания гражданина инвалидом, если обращение за указанной пенсией последовало не позднее 12 месяцев с этого дня.

Пенсия по инвалидности по государственному пенсионному обеспечению устанавливается следующим категориям граждан:

- военнослужащим, проходившим военную службу по призыву (в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин) и ставшим инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученного в период военной службы;

- участникам Великой Отечественной войны, перечисленным в подпунктах «а» - «ж», «и» п.1 ст.2 Федерального закона от 12.01.1995 «О ветеранах», а также гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», независимо от причин инвалидности;

- гражданам, ставшим инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС либо других радиационных или техногенных катастроф.

Размер государственной пенсии по инвалидности устанавливается в зависимости от категории инвалида, группы инвалидности в процентном соотношении к соответствующим размерам социальных пенсий и увеличивается при индексации социальных пенсий. Выплачивается такая пенсия в полном объеме, независимо от того, работает инвалид в данный момент или нет.

Социальная пенсия по инвалидности назначается постоянно проживающим на территории РФ гражданам, признанным инвалидами I, II или III группы, инвалидами с детства и детям-инвалидам. Для назначения такой пенсии наличие страхового стажа не требуется.

Назначается такая пенсия с 1го числа месяца, в котором гражданин обратился за ней, но не ранее, чем со дня возникновения права на нее. Индексация такой пенсии производится ежегодно с 1 апреля.

Подача заявления о назначении любого из перечисленного видов пенсии возможна путем обращения (лично, по почте, через законного представителя) в территориальный орган Пенсионного фонда по месту проживания или фактического пребывания, путем подачи заявления в МФЦ либо через Личный кабинет (после регистрации на Портале государственных услуг).

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/prokuratura-razyasnyaet-polozheniya