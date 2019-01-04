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Компания «Медиалогия» составила рейтинг новогодних фильмов за декабрь 2018 года

Рейтинг построен по упоминаемости в соцмедиа.

Период исследования: декабрь 2018 года.

 

ТОП-15 новогодних фильмов:

Место в рейтинге

Новогодний фильм

Кол-во сообщений, тыс.

1

Ёлки

103,5

2

Один дома

98,4

3

Ирония судьбы

74,6

4

Щелкунчик

66,4

5

Рождественская история

54,3

6

Двенадцать месяцев

47,7

7

Чародеи

43,1

8

Отпуск по обмену

40,1

9

Гринч – похититель рождества

39,8

10

Реальная любовь

39,4

11

Старый новый год

38,3

12

Карнавальная ночь

36,9

13

Санта Клаус

33,1

14

Подарок на рождество

28,5

15

Четыре рождества

26,8
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Категория: Новости / Официальные новости

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