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Компания «Медиалогия» составила рейтинг новогодних фильмов за декабрь 2018 года
Рейтинг построен по упоминаемости в соцмедиа.
Период исследования: декабрь 2018 года.
ТОП-15 новогодних фильмов:
|
Место в рейтинге
|
Новогодний фильм
|
Кол-во сообщений, тыс.
|
1
|
Ёлки
|
103,5
|
2
|
Один дома
|
98,4
|
3
|
Ирония судьбы
|
74,6
|
4
|
Щелкунчик
|
66,4
|
5
|
Рождественская история
|
54,3
|
6
|
Двенадцать месяцев
|
47,7
|
7
|
Чародеи
|
43,1
|
8
|
Отпуск по обмену
|
40,1
|
9
|
Гринч – похититель рождества
|
39,8
|
10
|
Реальная любовь
|
39,4
|
11
|
Старый новый год
|
38,3
|
12
|
Карнавальная ночь
|
36,9
|
13
|
Санта Клаус
|
33,1
|
14
|
Подарок на рождество
|
28,5
|
15
|
Четыре рождества
|
26,8
Категория: Новости / Официальные новости