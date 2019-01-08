В 2019 году Минтранс отмечает 210 лет со дня основания единого транспортного ведомства и транспортного образования России

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"У мощной транспортной державы должен быть единый профессиональный центр управления. Таким сейчас является Министерство транспорта России", - прокомментировал официальную информацию о предстоящем юбилее депутат Госдумы, член комитета по транспорту и строительству Владимир Синяговский.

Исторические корни этого праздника уходят в 1809 год, когда 20 ноября (2 декабря по новому стилю) манифестом Императора Александра I был учрежден первый в истории нашей страны единый орган управления транспортом – Управление водяных и сухопутных коммуникаций, а также открыто первое отраслевое транспортное учебное заведение – корпус инженеров путей сообщения и институт при нем (сейчас – Петербургский университет путей сообщения Императора Александра I).

С конца XVIII века изысканием, проектированием, строительством, реконструкцией и эксплуатацией путей сообщения России занимались Департамент водяных коммуникаций и Экспедиция устроения дорог в государстве. В 1801-1809 гг. оба ведомства возглавлял граф Николай Петрович Румянцев - видный государственный деятель, дипломат, член Государственного Совета, сенатор. В 1809 г. он представил Императору Александру I «Предложения о надежных мерах для учреждения по всей России удобных сообщений на суше и на воде». В этом документе не только предлагалась новая, единая, более совершенная структура управления всеми путями сообщения России, но и высказывалась мысль о необходимости учреждения в государстве специального высшего технического учебного заведения для подготовки инженеров, способных возглавить строительство дорог и мостов, речных и морских портов, гражданских и транспортных сооружений.

Манифест гласил «С самого вступления нашего на престол всегдашнее попечение Наше обращаемо было к тому, чтоб усовершая и дополняя существующие для общей пользы учреждения, открыть подданным Нашим все способы к собственному их благоденствию, к преумножению Государственного богатства и к славе Нашей Империи.

Находя, что устройство многочисленных удобных сообщений в Государстве, толико обширном и обладающем столь различными произведениями, составляет одну из важнейших частей управления, и с течением времени опытом удостоверясь, что распространение земледелия и промышленности, возрастающее население столицы и движение внутренней и внешней торговли превосходит уже меру прежних Путей Сообщения, Мы признали нужным доставить части сей все расширение, какое может быть ей свойственно по пространству Империи, по обилию ее произведений и по соревнованию ее промышленности.

На сей конец, предложив образовать сию часть управления в правильнейшем и обширном виде поручили Мы Главному ее Директору Его Императорскому Величеству Принцу Георгию Голштейн – Ольденбургскому, составить особенное для сего учреждения, важности сего управления сходственное и благоразумным его усмотрениям сообразное.

Рассмотрев учреждение, вследствие сего от него Нам представленное, Мы с удовольствием видели, что точность и постепенность исполнения соединяются в нем со зрелым уважением всех дел в совете под непосредственным начальством Главного Директора.

В порядке предначертания и производства разных построений, в верности отчетов, в точности управления, в деятельности надзора полагаются надежные и достаточные правила.

Для образования способных исполнителей учреждается особенный институт, в коем юношеству, желающему посвятить себя сей важной части, открыты будут все источники наук, ей свойственных; для поощрения тех, кои желают предопределить себя в сей род службы, полагаются разные награды и поощрения.

На сих основаниях составленное учреждение, признав управлению сей части и общей пользе совершенно сходным, и утвердив его со всеми принадлежащими к нему положениями и штатами, предоставили Мы Главному Директору приводить оное постепенно в исполнение, быв удостоверены, что в отличной ревности его и любви к отечеству, употребит он все усилия к достижению той степени совершенства, на коем часть сию видеть Мы желаем»

Дан в С.Петербурге ноября 20-го дня 1809 года.

На подлинном написано Собственною Его Императорского Величества рукою так:

«АЛЕКСАНДР.»

Первые упоминания об органе государственного управления перевозками – Ямском приказе – относятся к началу XVI века. На основе Ямского приказа в 1782 году был образован Почтовый департамент. В 1733 году создана Канцелярия перспективной дороги Москва — Петербург, которая в 1755 году стала называться Канцелярией строения государственных дорог. С этого момента начинается история государственного управления дорожной отраслью. В 1798 году в России учрежден первый государственный орган управления водным транспортом страны – Департамент водяных коммуникаций, что является датой рождения органа государственного управления на речном транспорте. Однако, как следует из текста Манифеста, страна развивалась, и нужно было обеспечить единство не только управления, но планов развития, подготовки кадров.

Для лучшего управления внутренними водяными и сухопутными сообщениями они разделяются на 10 округов. Водяными и сухопутными сообщениями управляет Главный Директор. Учреждается совет. Члены совета: Главный Директор и три Советника, которые вместе являются Генерал-Инспекторами водяных и сухопутных сообщений.

«Утверждается Корпус Инженеров, которому быть на положении воинском. Корпус сей будут составлять:

3 - Генерал-Инспектора;

10 - Окружных Начальников;

15 - Управляющих Директоров;

20 - Директоров, производителей работ;

30 - Инженеров 1-го класса;

45 - Инженеров 2-го класса;

70 - Инженеров 3-го класса.

Генерал-Инспекторы должны быть не ниже Генерал-Лейтенантского чина.

Окружные начальники не ниже Генерал-Майорского чина.

Директоры-Управляющие - Полковники.

Директоры-Производители работ - Подполковники.

Инженеры 1-го класса - Майоры.

Инженеры 2-го класса - Капитаны.

Инженеры 3-го класса - Поручики.

Для приготовления юношества и образования инженеров, учреждается особый институт.... Учреждается в С. Петербурге Институт для Корпуса Инженеров (Институт Инженеров Корпуса Путей Сообщения).

Институт должен состоять из:

1 - Директора;

2 - Профессоров прикладной и строительной математики;

1 - Профессора гидрографии и рек в Государстве и статистики, до сего относящиеся;

2 - Профессоров рисовального искусства и архитектуры;

1 - Смотрителя за всеми мастерскими, Надзирателя за кабинетами и инструментов и за библиотекою;

1 - Эконома и потребного количества служителей.

Директор Института должен быть в чине не ниже Генерал-Майора; Профессоры не ниже Майорского, они производятся за выслугу лет. Воспитанники Института считаются в чине Прапорщика.

Мундир для инженеров назначен военного покроя, темнозеленого сукна с бархатным воротником, красною выпушкою, с серебряным шитьем и эполетами. На эполетах положено иметь золотые звездочки для отличия чинов».

Первоначально места инженеров занимали чиновники Департамента водяных коммуникаций и других ведомств, за особенные заслуги переводимые по представлению Главного Директора в Корпус Инженеров. Впоследствии в корпус никто не мог быть принят без предварительного экзамена по курсам Института, включая иностранных инженеров, призываемых на службу.

«Рассадником будущих инженеров» должен быть Институт.

Дом Института должен заключать в себе удобные для преподавания наук залы: одну или более пространных зал для помещения моделей, библиотеку; залу для инструментов и залу для заседания совета Института. Директор и Эконом должны иметь в доме приличные квартиры.

В институте должны быть разные мастерские для показания воспитанникам на практике разных построений и образования различных мастеровых для производства работ нужных.

Желающие быть принятыми в Институт относятся к Директору Института, который представляет кандидатов Главному Директору. Никто не будет принят в Институт, если не имеет по крайней мере 15 лет от роду, если не будет здорового сложения, и сверх того не будет уметь говорить и писать по русски и по французски.

Число воспитанников не должно превосходить 80.

Науки будут преподаваемы на русском и на французском языках.

В первые два года воспитанники обучаются Арифметике, Алгебре до уравнений третий степени, в том числе и прогрессиям, Логарифмам, Геометрии плоской Тригонометрии, съемке на плане местных положений и Нивелированию, Рисовальному искусству и Архитектуре.

Воспитанники, выдержавшие испытания в науках, в течении всего двухлетия преподаваемых, будут во время летней рабочей поры посылаемы на практику к работам в ближайший Округ.

В третьем и четвертом году, они обучаются стереометрии, разрезке и кладке камней, плотничной работе, коническому сечению, выводке сводов, основаниям механики и гидравлики, правилам производить работы, составлять проекты и сметные на материалы исчисления, также обряду производства дел и счетов при публичных строениях. В заключении всего сообщаются им подробные сведения о всех в Государстве реках и каналах, существующих, или только предполагаемых, и изъясняется им настоящая, или ожидаемая от оных польза.

Директор Института, по истечении шестимесячного срока, представляет на утверждение Главному Директору табели учения или лекциям. Если кто из воспитанников имеет отличные способности, такой может быть послан в чужие края для усовершенствования познаний своих.

Воспитанникам производится испытание по прошествии первых двух лет в чистой Математике, и по истечении четырех лет в прочих частях.

Если воспитанник способен предупредить определяемое время учения, то может требовать испытания и прежде назначенного срока. Но при сем случае Директор Института предварительно на то испрашивает согласия Главного Директора. Испытание чинится публично.

Если воспитанник при испытании окажется способным, то принимается в корпус и производится в инженеры 3-го класса или поручики. Если воспитанник по истечении трех лет не имеет познаний, которые следовало ему приобрести в течении двух первых лет, то исключается из Института с разрешения Главного Директора.

Библиотека должна заключать в себе превосходнейшие сочинения и журналы до инженерной науки относящиеся, рано как планы, карты и чертежи всех водяных и сухопутных сообщений.

В особый зал хранимы будут модели всех замечательных русских и иностранных сооружений, существующих или проектированных, а также и модели машин употребляемых при гидравлических работах.

Другая зала заключает в себе все, для инженеров нужные, инструменты или орудия.

В мастерских воспитанники будут обучаемы, всем нужным при производстве работ, построениям, дабы в последствии могли они сами производить их, надзирать за ними и исправлять их.

В мастерских же приготовляются мастеровые для мастерской бригады.»

На содержание Института было ассигновано 50 000 руб. ассигнациями.

В 1810 году для помещения Института, по Высочайшему повелению приобретен в казну за 350 000 руб. ассигнациями дом Действительного Тайного Советника Князя Юсупова, стоящий по Фонтанке у Обухова моста. Институт назывался Институтом сухопутных и водяных сообщений.

Образование Института и непосредственные распоряжения по учебной и хозяйственной части этого заведения были поручены знаменитому Инженеру, Генерал-Лейтенанту Августину Августиновичу Бетанкуру, назначенному Инспектором Института инженеров...

В 1819 году Директору Института повелено присутствовать в Совете Путей Сообщения.

Торжественное открытие Института последовало 1-го ноября 1810 года...

Годичный опыт показал, что надзор за воспитанниками был недостаточен, и потому, с Высочайшего соизволения, при институте положено иметь двух смотрителей или инспекторов классов, в чине поручика. На них лежала обязанность надзора за исправным посещением воспитанниками классов, за поведением их, как в Институте, так и вне его, сверх того, вся официальная переписка по Институту, хранение книг и классных припасов...

Историческое решение Александра I предопределило не просто будущее всего транспортного комплекса – оно заложило прочный фундамент для всех последующих впечатляющих достижений России. Началось масштабное строительство дорог, сооружение железных дорог, мостостроение, активно развивались внутренние водные пути и морские порты. На транспорт пришли самые передовые инженерные решения и технологии – паровой двигатель, телеграф и многое другое. Инженеры путей сообщения стали настоящей технической интеллигенцией, изменившей облик России.

Управление водяных и сухопутных коммуникаций способствует связанности территорий, экономическому росту, укреплению обороноспособности Империи.

В 1810 г. назначается первый прием воспитанников в Институт корпуса инженеров путей сообщения.

Управление водяными и сухопутными коммуникациями преобразовано в Главное управление водяными и сухопутными коммуникациями.

Своим Именным (указом) от 25 августа 1814 г. Александр I повелевает, чтобы «правящий ныне должность Главного Директора путей сообщения Инженер-Генерал Деволант присутствовал по своей части в Комитете Министров, и адресовался в оный на правах прочих Министров», так как «при разделении Государственных дел, Главное Управление путей сообщения осталось в порядке, определенном учреждением 20 ноября 1809 г., и составляет собой отдельное Министерство».

В 1833 г. Главное управление водяными и сухопутными коммуникациями преобразовано в Главное управление путей сообщения и публичных зданий. В 1842 г. в его составе образован Департамент железных дорог.

В 1864 г. Институт Корпуса инженеров путей сообщения преобразован в Институт инженеров путей сообщения.

В 1865 г. Главное управление путей сообщения и публичных зданий преобразовано в Министерство путей сообщения. Министерство состояло из 4 департаментов: сухопутных сообщений, водяных сообщений, железных дорог, ревизий и отчетов.

В таком виде Министерство путей сообщения просуществовало до 1918 г., когда было преобразовано в Народный комиссариат путей сообщения.

В 1930 г. Институт инженеров путей сообщения преобразован в два самостоятельных учебных заведения: Ленинградский институт инженеров водного транспорта (ЛИВТ), образованный на базе водного факультета, и Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта (ЛИИЖТ), образованный на базе строительного, механического и эксплуатационного факультетов.

В 1931 г. Народный комиссариат путей сообщения, как единый орган управления на транспорте, прекратил существование и разделился на комиссариаты по отдельным видам транспорта.

В 1990 г. создано Министерство транспорта РСФСР, которое задумывалось как единый орган государственного управления на транспорте и объединило под своим началом дорожное хозяйство, автомобильный, речной, морской, промышленный транспорт и гражданскую авиацию.

В 1991 г. создано Министерство транспорта Российской Федерации.

В 1992 г. на базе упраздненного МПС СССР создано Министерство путей сообщения Российской Федерации, как федеральный орган исполнительной власти на железнодорожном транспорте.

Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» Министерство транспорта РФ и Министерство путей сообщения РФ упразднены. Одновременно образовано Министерство транспорта и связи РФ.

20 мая 2004 г. Минтранссвязи России преобразовано в Министерство транспорта Российской Федерации и Мининформсвязи России (Указ Президента Российской Федерации от 20 мая 2004 г. № 649).

Таким образом, 20 мая 2004 г. в России воссоздан единый федеральный орган исполнительной власти в области транспорта.

Источник: https://www.mintrans.ru/press-center/news/8981