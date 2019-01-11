/Официальные новости/

В Новороссийске требуются участковые уполномоченные полиции

Управление МВД России по городу Новороссийску, осуществляет набор граждан Российской Федерации (в возрасте от 18 до 35 лет), прошедших службу в вооруженных силах РФ, имеющих полное среднее, среднее специальное или высшее образование, ранее не судимых, способных по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции.

СОТРУДНИКАМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

- право на получение единовременной выплаты для приобретения жилья;
- гарантированная ежемесячная оплата труда;
- гарантированный ежегодный отпуск от 40 суток;
- предоставление льготных прав для поступления в высшие учебные заведения МВД России на безвозмездной основе;
- денежная компенсация за поднаем жилья;

- льготное санаторно-курортное лечение.
За справками обращаться в отдел по работе с личным составом  Управления МВД России по городу Новороссийску по адресу: г.Новороссийск, ул.Анапское шоссе, 57 «А» кабинеты № 15, 16 тел. 8(8617) 267-357, 8(8617) 267-356, 8 (8617) 267-468.

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Официальные новости

Добавить комментарий

Последние новости

Инсульт: Извините за банальность, но это должен знать каждый...

Почта России будет взимать таможенные пошлины онлайн

Расчеты «Бук-М2» и С-300ПС ЮВО на Кубани уничтожили ракеты противника в дальней зоне поражения

ПВО Южного военного округа отразили массированный удар противника под Новороссийском

Турция по итогам 2018 года обогнала Россию по популярности у туристов