В Новороссийске требуются участковые уполномоченные полиции

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Управление МВД России по городу Новороссийску, осуществляет набор граждан Российской Федерации (в возрасте от 18 до 35 лет), прошедших службу в вооруженных силах РФ, имеющих полное среднее, среднее специальное или высшее образование, ранее не судимых, способных по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции.

СОТРУДНИКАМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

- право на получение единовременной выплаты для приобретения жилья;

- гарантированная ежемесячная оплата труда;

- гарантированный ежегодный отпуск от 40 суток;

- предоставление льготных прав для поступления в высшие учебные заведения МВД России на безвозмездной основе;

- денежная компенсация за поднаем жилья;

- льготное санаторно-курортное лечение.

За справками обращаться в отдел по работе с личным составом Управления МВД России по городу Новороссийску по адресу: г.Новороссийск, ул.Анапское шоссе, 57 «А» кабинеты № 15, 16 тел. 8(8617) 267-357, 8(8617) 267-356, 8 (8617) 267-468.