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12 января - День работников Прокуратуры

Депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский направил поздравления землякам по случаю профессионального праздника работников российской прокуратуры.

"Уважаемые коллеги, друзья, сотрудники и ветераны прокуратуры! Примите искренние поздравления с Днем работника Прокуратуры Российской Федерации и слова благодарности за плодотворное сотрудничество!

Ваш труд сложен и ответственен, заслуживает признания граждан нашей страны. Органы прокуратуры играют исключительно важную роль в укреплении российской государственности, законности и правопорядка, защите прав и интересов граждан страны. Благодарю вас за кропотливый и самоотверженный труд, за четкую принципиальную гражданскую позицию.

Желаем Вам вдохновения, успешной реализации новых проектов, ярких побед, новых свершений, счастья и благополучия! Мира и добра!

С уважением, депутат Государственной Думы Владимир Синяговский."

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Категория: Новости / Официальные новости

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