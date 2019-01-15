В Новороссийском ЛО МВД России на транспорте подвели итоги оперативно – служебной деятельности за 2018 год

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В итоговом совещании принял участие начальник штаба УТ МВД России по ЮФО полковник внутренней службы Леонид Кочерга, руководители Новороссийского ЛО МВД России на транспорте, а также представители Администрации города-героя.

Собравшиеся обсудили и вынесли оценку по многим интересующим вопросам, но самым главным было и остается обеспечение безопасности пассажиров на объектах морского, воздушного и железнодорожного транспорта.

Как отметил начальник Новороссийского ЛО МВД России на транспорте полковник полиции Олег Абрамов, в минувшем году на должном уровне проведены мероприятия связанные с укреплением безопасности и правопорядка, защитой пассажиров от преступных посягательств, а также повышением уровня доверия населения к транспортной полиции. Принятые меры позволили не допустить криминальной активности, минимизировать угрозу несанкционированного вмешательства в работу железнодорожного, морского и воздушного транспорта. Во взаимодействии с другими силовыми ведомствами проведены мероприятия по обеспечению общественного порядка и безопасности в период проведения крупных массовых спортивных и общественно-политических мероприятий международного уровня - «FIFA – 2018» и «Гидроавиасалон – 2018».

Силами нарядов транспортной полиции Новороссийска в 2018 году осуществлено сопровождение более тысячи поездов дальнего следования и пригородного сообщения. Услугами авиаперевозчиков воспользовались около трёхсот тысяч граждан, пять тысяч из которых – это дети. В результате скоординированных мер не допущено экстремистских и террористических актов, резонансных преступлений, массовых нарушений общественного порядка.

В целях недопущения травмирования в поездах и на железной дороге на всей территории обслуживания сотрудниками Новороссийского ЛО МВД России на транспорте проведен ряд инструктажей работников поездных бригад и старших сопровождающих организованных детских групп, обработано около 500 поездов с организованными группами детей. Ведётся активная профилактическая работа направленная на предупреждение случаев травмирования на объектах транспорта среди населения.

Подводя итоги совещания, полковник полиции Олег Абрамов призвал личный состав активизировать работу по выявлению и раскрытию преступлений экономической направленности, относящихся к категории тяжких и особо тяжких, преступлений в сфере незаконного оборота оружия, особое внимание акцентировать на сокращении остатка нераскрытых преступлений прошлых лет. По словам руководителя, в 2019 году перед сотрудниками транспортной полиции Новороссийска стоят не менее важные и сложные задачи. Поэтому от стражей порядка на транспорте потребуются совместные усилия в обеспечении общественного порядка на объектах транспортной инфраструктуры.

Источник: Пресс – служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте