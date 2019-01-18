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Пенсионный фонд сообщает! Внимание работодателей!

Управление ПФР в г.Новороссийске напоминает организациям и индивидуальным предпринимателям  (имеющих наемных работников) о необходимости  представить в Управление ПФР в г.Новороссийске не позднее 1 марта 2019 года отчетность по форме СЗВ-СТАЖ «Сведения о страховом стаже застрахованных лиц», о каждом  застрахованном лице (включая лиц, заключивших договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах начисляются страховые взносы).

Кроме того, для сокращения времени и ресурсов, предлагаем  независимо от численности работников перейти на электронный документооборот.

Получить консультации можно по телефону (8617)79-50-63

Важно! С 2019 года в России поэтапное повышение общеустановленного возраста, дающего право на страховую пенсию по старости и пенсию по государственному обеспечению.

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Категория: Новости / Официальные новости

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