Пенсионный фонд сообщает! Внимание работодателей!

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Управление ПФР в г.Новороссийске напоминает организациям и индивидуальным предпринимателям (имеющих наемных работников) о необходимости представить в Управление ПФР в г.Новороссийске не позднее 1 марта 2019 года отчетность по форме СЗВ-СТАЖ «Сведения о страховом стаже застрахованных лиц», о каждом застрахованном лице (включая лиц, заключивших договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах начисляются страховые взносы).

Кроме того, для сокращения времени и ресурсов, предлагаем независимо от численности работников перейти на электронный документооборот.

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Важно! С 2019 года в России поэтапное повышение общеустановленного возраста, дающего право на страховую пенсию по старости и пенсию по государственному обеспечению.