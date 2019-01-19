«МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ» объявлено устное замечание

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Специалистами Адыгейского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея была проведена внеплановая выездная проверка предприятия оптовой торговли ООО «МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ», осуществляющего деятельность по заготовке, хранению и реализации мясной продукции, пищевого яйца, рыбной продукции и морепродуктов, в том числе мяса свинины и продуктов его переработки, в ходе которойвыявлено нарушение действующего законодательства, выразившееся в нарушении требований к процессам хранения, предусмотренным п. 93 раздела IX Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013) (принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 г. № 68).

В данном нарушении усматриваются признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ.

Однако, правонарушение, допущенное юридическим лицом, является малозначительным, поскольку, хотя формально и содержит признаки административного правонарушения, с учетом характера правонарушения, а также отсутствия вреда и последствий, влияющих на качество и безопасность продукции и влекущих угрозу жизни и здоровью людей, не представляет существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений. Кроме того, выявленное нарушение было устранено в ходе проверки.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 2.9 КоАП РФ, юридическое лицо освобождено от административной ответственности и объявлено устное замечание.