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Прокуратурой Краснодарского края организована проверка соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности внутридомового и внутриквартирного газового оборудования

В связи с произошедшим взрывом газа в многоквартирном доме в г. Магнитогорске Челябинской области, повлекшим многочисленные человеческие жертвы, по поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

При этом, территориальным прокурорам поручено обратить особое внимание на качество проведения специализированными организациями работ по техническому обслуживанию и диагностированию внутридомового газового оборудования, наличие фактов несогласованного изменения в многоквартирных домах способа отопления с централизованного на индивидуальный, в том числе путем установки соответствующего газового оборудования. В случае выявления нарушений прокурорам указано незамедлительно принимать исчерпывающие меры реагирования, направленные на реальное устранение нарушений закона.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/prokuraturoy-krasnodarskogo-kraya-organizovana-34

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