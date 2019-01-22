Инвестиции в реконструкцию железнодорожного пути на СКЖД составили более 3,8 млрд рублей в 2018 году
В прошлом году на Северо-Кавказской магистрали реконструкция железнодорожного пути произведена замена рельсо-шпальной решетки более чем на 154 км пути. Инвестиции в реконструкцию железнодорожного пути составили более 3,8 млрд рублей.
Основные работы велись на объектах железнодорожной инфраструктуры в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях.
Работы велись на перегонах Веселый-Зимовники, Миллерово – Тарасовка, Ангелинская – Величковка, Минеральные Воды – Бештау, Гойтх – Индюк, Шахтная – Каменоломни, Ремонтная – Гашун, Леушковская – Тихонький, Лихая – Репная, Бузинка – Выселки, Баканская – Тоннельная, Хотунок – Новочеркасск, а также на станциях Морозовская и Куберле.
Реконструкция железнодорожного пути позволяет повысить уровень технического состояния пути, что способствует повышению безопасности движения поездов на Северо-Кавказской магистрали.
Источник: пресс-служба СКЖД
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