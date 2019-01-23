Новороссийск остается без света?

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Службы города-героя информируют население об отключении электроэнергии в поселках Новороссийска. Поделитесь новостью с друзьями и соседями.

Плановые отключения и производство работ 23 января 2019 года

№ Наимен предпр. Время отключе ния Адрес/причина. Принятые меры 1 НЭСК с 08:00 до 17:00 Адрес: ул. Мефодиевская. Причина: ТП 55 РУ-6/0,4 кВ текущий ремонт. 2 ЮЗЭС с 08:30 до 17:00 Адрес: ст. Натухаевская ул. Красного Октября, Чкалова, Горбатого, Горького, пер. Горбатого. Причина: устранение дефектов, подтяжка контактных соединений ТП Ра1-309. 3 НЭСК с 08:00 до 17:00 Адрес: ул. Борисовская. Причина: ТП 133 ВЛ-0,4кВ монтаж опор ВЛ-0,4кВ.

Источник: МБУ «Безопасный город»