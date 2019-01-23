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Новороссийск остается без света?
Службы города-героя информируют население об отключении электроэнергии в поселках Новороссийска. Поделитесь новостью с друзьями и соседями.
Плановые отключения и производство работ 23 января 2019 года
|
№
|
Наимен
предпр.
|
Время
отключе
ния
|
Адрес/причина.
Принятые меры
|
1
|
НЭСК
|
с 08:00
до 17:00
|
Адрес: ул. Мефодиевская.
Причина: ТП 55 РУ-6/0,4 кВ текущий ремонт.
|
2
|
ЮЗЭС
|
с 08:30
до 17:00
|
Адрес: ст. Натухаевская ул. Красного Октября, Чкалова, Горбатого, Горького, пер. Горбатого.
Причина: устранение дефектов, подтяжка контактных соединений ТП Ра1-309.
|
3
|
НЭСК
|
с 08:00
до 17:00
|
Адрес: ул. Борисовская.
Причина: ТП 133 ВЛ-0,4кВ монтаж опор ВЛ-0,4кВ.
Источник: МБУ «Безопасный город»
Категория: Новости / Официальные новости