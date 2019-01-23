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Новороссийск остается без света?

Службы города-героя информируют население об отключении электроэнергии в поселках Новороссийска. Поделитесь новостью с друзьями и соседями.

Плановые отключения и производство работ 23 января 2019 года

Наимен

предпр.

Время

отключе

ния

Адрес/причина.

Принятые меры

1

НЭСК

с 08:00

до 17:00

Адрес: ул. Мефодиевская.

Причина: ТП 55 РУ-6/0,4 кВ текущий ремонт.

2

ЮЗЭС

с 08:30

до 17:00

Адрес: ст. Натухаевская ул. Красного Октября, Чкалова, Горбатого, Горького, пер. Горбатого.

Причина: устранение дефектов, подтяжка контактных соединений ТП Ра1-309.

3

НЭСК

с 08:00

до 17:00

Адрес: ул. Борисовская.

Причина: ТП 133 ВЛ-0,4кВ монтаж опор ВЛ-0,4кВ.

Источник: МБУ «Безопасный город»

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Категория: Новости / Официальные новости

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