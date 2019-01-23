Владимир Синяговский: Важнейшая задача власти - реализация новой программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья...

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В среду 23 января в рамках «Правительственного часа» перед депутатами Госдумы с докладом впервые выступил руководитель Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев.

Депутат от партии "Единая Россия" Владимир Синяговский направил Министру ряд вопросов, касающихся развития жилищно-коммунального комплекса. В том числе попросил уточнить, каковы перспективы принятия федеральной программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года.

На вопрос парламентария Владимир Якушев ответил, что программу переселения планируется осуществить в несколько этапов.

"На первом этапе начиная с 2019 года, - пояснил Министр, - осуществляется запуск программы, на основании изменений принятых в федеральном законодательстве. Переселение будет осуществляться в рамках действующих положений Жилищного кодекса Российской Федерации, а именно: для граждан, проживающих в аварийных домах по договору социального найма будут предоставляться равнозначные жилые помещения по договорам социального найма. Собственникам - предоставление денежного возмещения или равноценного жилья." Реализации положений ЖК будет производиться за счет приобретения жилых помещений в строящихся или ранее построенных многоквартирных домах.

Далее второй, основной этап реализации федерального проекта - запуск новых механизмов расселения. Для этого при Минстрое России создана рабочая группа по разработке законодательства, в которую вошли представители регионов, депутаты Государственной Думы, сенаторы, эксперты, в том числе от народного фронта и общественного контроля.

Также должны быть проработаны инструменты поддержки инвесторов, реализующих проекты развития территорий: расширение перечня возможных объектов, которые могут находиться на территории определённой для реализации программы, включение аварийных домов в проекты комплексного развития территорий, господдержка инвестора в размере до 25% затрат на расселение жителей аварийных домов.

Подготовлены соответствующие поправки к законопроекту 503785-7 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты».

Разработаны изменения в постановление правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47, которые конкретизируют критерии аварийного жилья и вводят понятие ветхого многоквартирного дома.

Из слов Министра следует, что подготовлены изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации, предусматривающие изменение подхода к определению выкупной стоимости при изъятии жилых помещений в аварийном доме. А также возможность субъекта РФ устанавливать дополнительную поддержку граждан при переселении в формах: субсидий собственникам жилых помещений на приобретение жилья и (или) возмещение процентов по ипотеке, специализированный жилищный фонд для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (бессрочный, без права приватизации, площадь равнозначная, но не выше нормы предоставления);

Во избежание намеренного ухудшения жилищных условий гражданам, купившим квартиры в аварийном жилье, гарантируется только выкупная стоимость. Изменения в законодательстве позволят расходовать федеральные средства на субсидирование граждан и поддержку застройщиков, реализующих проекты освоения территорий.

На вопрос о сроках реализации намеченных мероприятий Владимир Якушев ответил, что принятие указанных законодательных изменений планируется в первом полугодии 2019 года.