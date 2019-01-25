Владимир Синяговский: Благодарю вас за эффективную работу и добросовестное отношение к службе!

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Депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский направил поздравления землякам по случаю Дня таможенника.

"Уважаемые ветераны и сотрудники таможенной службы! Примите самые искренние поздравления с международным днем таможенника!

Таможенная служба играет важнейшую роль в укреплении экономической безопасности страны, в предотвращении незаконного оборота товаров. От вашей четкой и слаженной работы зависят и социальная стабильность в обществе, и благополучие жителей. Ведь сотрудников ведомства отличают строгое соблюдение требований таможенного законодательства, высокий профессионализм и компетентность, преданность избранному делу.

В этот праздничный день желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех начинаниях!

Благодарю вас за эффективную работу и добросовестное отношение к службе! Мира и добра!

С уважением, депутат Государственной Думы Владимир Синяговский."