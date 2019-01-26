На новороссийском полигоне «Раевский» уничтожен боеприпас времен Великой Отечественной войны

/Официальные новости/

50-килограммовый осколочно-фугасный снаряд калибра 152 миллиметра был обнаружен в лесном массиве близ поселка Абрау-Дюрсо на участке ответственности одного из пограничных подразделений.

Предположительно на поверхность земли его вытолкнули грунтовые воды после затяжных проливных дождей.

Сотрудники погрануправления вызвали на место обнаружения боеприпаса подрывников из местного управления внутренних дел. Специалисты констатировали, что снаряд находится в боеспособном состоянии, а его мощность составляет около 10 килограммов в тротиловом эквиваленте.

На период обследования и изъятия боеприпаса в районе было выставлено оцепление из сотрудников полиции и казаков. Снаряд уже вывезен на полигон и уничтожен.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю