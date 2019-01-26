В ГУ МВД России по Краснодарскому краю подвели итоги работы за 2018 год

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Расширенная коллегия ГУ МВД России по Краснодарскому краю прошла при участии представителей Законодательного Собрания Краснодарского края, краевой администрации, руководителей правоохранительных ведомств Кубани и начальников территориальных органов МВД России на районном уровне Краснодарского края.

Началось заседание традиционно с возложения цветов к мемориалу сотрудникам органов внутренних дел Кубани, погибших при выполнении служебных обязанностей.

В своем докладе врио начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю полковник полиции Сергей Воложинов отметил, что работа Главного управления и территориальных органов внутренних дел края по укреплению общественного порядка, защите прав и законных интересов граждан в 2018 году проводилась в соответствии с приоритетами государственной политики.

Поддержанию стабильности общественно-политической ситуации в регионе способствовало обеспечение правопорядка в период выборов Президента Российской Федерации, а также при проведении около тринадцати тысяч общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий, в том числе российского и международного уровня.

Сотрудниками кубанской полиции проводилась целенаправленная комплексная работа по пресечению преступлений и правонарушений, противодействию экстремизму, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, декриминализации экономики края.

Принятые меры позволили не допустить роста уровня преступности. В 2018 году зарегистрировано 1215 преступлений на 100 тысяч населения. Это значительно меньше среднероссийского и окружного показателей. Общее количество раскрытых полицейскими преступлений составило свыше 30 тысяч. Установлено почти 33 тысячи лиц, виновных в их совершении. Раскрыто около 2 тысяч преступлений прошлых лет. На 10,5 процентов меньше совершено убийств и фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Значительно снизилось количество корыстно-насильственных посягательств, таких как разбои и грабежи.

Раскрыто 295 преступлений, совершенных организованной группой или преступным сообществом. К уголовной ответственности привлечено 106 их активных участников.

Сотрудниками полиции в 2018 году пресечено более семи тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, третья часть из которых является сбытом. Изъято свыше 200 килограммов запрещенных веществ. Прекращена деятельность двух нарколабораторий, а также 578 интернет-сайтов, пропагандирующих распространение наркотических средств.

Подразделениями экономической безопасности пресечено 640 коррупционных преступлений, из них 577, относящихся к категории тяжких и особо тяжких.

Также особое внимание в прошлом году уделялось пресечению фактов незаконной транспортировки и вывоза древесины с территории края. Кроме древесины в доход государства изымалась техника и орудия производства, используемые правонарушителями. Сотрудниками полиции пресечено 32 преступления в сфере лесопромышленного комплекса.

Одним из приоритетных направлений деятельности остается защита законных интересов и прав дольщиков. В настоящее время в производстве ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю находится 83 уголовных дела, возбужденных по фактам нарушений при долевом строительстве. В текущем году органами предварительного следствия края направлено в суд с обвинительным заключением 66 уголовных дел в отношении 104 лиц. По оконченным производством уголовным делам обеспечено возмещение двух третьих от причиненного материального ущерба. Эта сумма равна почти четырем миллиардам рублей.

Сотрудниками органов внутренних дел выявлено порядка 45 тысяч нарушений в сфере миграционного законодательства. Судами вынесено 1,5 тысячи решений об административном выдворении иностранных граждан с территории Российской Федерации.

В своем докладе руководитель отметил, что несмотря на принимаемые меры, в том числе профилактического характера, вызывает обоснованное беспокойство значительный массив преступлений против собственности. По своей распространённости кражи и некоторые виды мошенничества намного опередили остальные противоправные деяния.

Например, доля краж из основного массива зарегистрированных преступлений составляет свыше 40 процентов. Более половины мошенничеств общеуголовной направленности совершаются с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий.

В связи с этим, Сергей Воложинов потребовал от начальников территориальных органов МВД России на районном уровне края в текущем году принять дополнительные меры по повышению защищенности имущественных интересов населения Кубани.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю