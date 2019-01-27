Кремль заявил, что поддержка Японией санкций против РФ мешает заключению договора

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Cанкционный режим в отношении России препятствует заключению мирного договора с Японией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Они (Япония.— “Ъ”) поддерживают санкционный режим, и это один из вопросов и одна из ситуаций, которые мешают очень сильно подписанию мирного договора», — сказал он.

Господин Песков напомнил, что в 2018 году президент России выступил с инициативой подписания мирного договора с Японией без предварительных условий. «Это не нашло понимания у наших японских коллег, и пока в этом наши подходы разнятся», — заявил Дмитрий Песков.

22 января 2019 года Владимир Путин встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, однако переговоры по мирному договору не продвинулись. Новая встреча лидеров государств ожидается в июне.

Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи были включены в состав СССР по итогам Второй мировой войны, однако Токио оспаривает их принадлежность. В советско-японской совместной декларации 1956 года говорилось, что СССР «в качестве жеста доброй воли» готов передать Японии Шикотан и Хабомаи, но только после подписания мирного договора.

Источник: https://news.mail.ru/politics/36111876/?from=push