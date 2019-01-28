Батальон военной полиции ЮВО, прибывший из Сирии, торжественно встретили в Дагестане

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На территории мотострелкового соединения Южного военного округа, дислоцированного на территории Республики Дагестан, прошел торжественный митинг, посвященный встрече подразделений военной полиции из Сирийской Арабской Республики.

Личному составу батальона военной полиции вручили ведомственные и государственные награды.

На родной земле прибывших военнослужащих встретили представители руководства Минобороны РФ и военного округа, администрации республики, ветеранских и общественных организаций, сослуживцы, родные и близкие.

Руководство военной полиции поблагодарило личный состав за мужество и высокий профессионализм, проявленный за пределами нашей Родины при охране гражданских объектов, сопровождении гуманитарных грузов и обеспечении гуманитарных коридоров в зонах деэскалации.

Домой вернулись около 300 военнослужащих ЮВО после успешного выполнения специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики. Самолетами ИЛ-76 военно-транспортной авиации ВКС России они были доставлены на военный аэродром в Северной Осетии.

Военные полицейские выполняли задачи по охране важных объектов группировки российских войск, обеспечивали правопорядок и безопасность мирных жителей в освобожденных населенных пунктах, организовывали сопровождение гуманитарных колонн и безопасность при проведении гуманитарных акций.

Источник: Начальник пресс-службы Южного военного округа