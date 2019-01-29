/Официальные новости/

Сотрудники УФСИН России по Краснодарскому краю завершили ежемесячную операцию «Розыск»

Все розыскные мероприятия сотрудники отделения розыска УФСИН России по Краснодарскому краю проводили во взаимодействии с приданными силами исправительных учреждений и сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции.

Основной задачей очередной ежемесячной операции «Розыск» являлся розыск и задержание осужденных, совершивших побег из мест лишения свободы и уклоняющихся от отбывания наказания в виде лишения свободы. Кроме того,  разыскивались лица, не прибывшие в УФСИН России по Краснодарскому краю для получения предписания о самостоятельном следовании в колонию-поселение или не прибывшие в колонию-поселение согласно выданному предписанию, а также осужденные, скрывающиеся от контроля уголовно-исполнительной инспекции.

В результате проведения очередного этапа операции «Розыск» было установлено местонахождение и задержано 44 осужденных, из них 28 осужденных по розыскным делам, и 16 осужденных до заведения розыскного дела.

Источник: пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю

Просмотров: 58 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Официальные новости

Добавить комментарий

Последние новости

Краснодарские таможенники выявили незадекларированную валюту

Осторожно, дети на дорога!

В нарциссах из Абхазии обнаружен трипс

Как сохранить здоровые волосы, советы врача-трихолога

Летчики Балтийского флота уничтожили подводную лодку противника