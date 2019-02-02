В рамках региональной недели депутат Госдумы Владимир Синяговский провел прием граждан в городе Новороссийске

/Официальные новости/

Член фракции партии «Единая Россия» в Госдуме Владимир Синяговский ответил на вопросы жителей и взял под личный контроль обращения граждан.

В начале приема граждан прозвучала благодарность от председателя ТОС № 98 Майи Никипеловой. Благодаря вмешательству депутата, по ее словам, удалось найти пути решения проблемы замены лифтов в одном из домов за счет средств Фонда капремонта. Владимир Синяговский поинтересовался собираемостью взносов с жильцов.

«После того, как стало известно, что в доме заменят лифты благодаря средствам этого фонда, жители стали охотнее платить взносы», ? поделилась своими наблюдениями Майя Никипелова и попросила посодействовать ремонту дома № 10 на ул. Сипягина, где нужны замена крыши и капремонт фасада Владимир Синяговский пообещал оказать содействие.

Гораздо труднее будет помочь жителям хутора Горного, где река после того, как ей изменили русло, грозит повредить плотину и затопить десяток дворов.

По словам начальника управления гидротехсооружений Сергея Янина, все осложняется тем, что данный объект имеет федеральное значение.

«После изменения русла вода идет под прямым углом. Федералы уже готовы отдать в аренду опасный участок на время работ по берегоукреплению», ? сообщил Сергей Янин.

Владимир Синяговский заверил, что сделает все, чтобы работы начались оперативно.

В селе Гайдуке решить проблему подтоплений, о которой пришла рассказать депутату целая делегация жителей, будет сложнее. Глава Новороссийского внутригородского района Василий Чумак пояснил, что при строительстве плотины не были сделаны необходимые уклоны, поэтому нужно полностью возводить систему ливнеотведения. Также все осложняется тем, что сбрасывать воду нужно через частный сектор.

«Нужно делать проект на весь массив так называемого «минного поля», а это 100 дворов. А пока рассмотреть создание временной ливневки», ? отметил Владимир Синяговский.

Василий Чумак напомнил, что сточные воды подтапливают кладбище, а жительница ул. Охотничьей предупредила, что вода уже подмыла столб, который вот-вот рухнет и лишит электричества весь район. Все эти проблемы депутат поставил на контроль, дав срок в две недели.

Еще один вопрос должен найти решение в ближайшее время. Жительница города обратилась к депутату за помощью. Ее сын, являющийся чернобыльцем, по ее словам, до сих пор не получал никаких выплат и льгот, положенных ему по закону. Теперь, когда его здоровье ухудшилось, семье необходима помощь в организации поездки в Краснодар или Москву для постановки диагноза и назначения лечения. Присутствующая на приеме замглавы города Наталья Майорова заверила, что в ситуации обязательно разберутся и семье помогут.