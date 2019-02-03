Управление ПФР в Новороссийске информирует...

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В 2018 году более 4,5 тысяч жителей города обратились по вопросам пенсией через Интернет.

Все больше жителей города подают заявление о назначении, доставке пенсии через Интернет: в прошлом году более 2,1 тысяч жителей города подали заявление о назначении пенсии через Личный кабинет гражданина на официальном сайте ПФР и Единый портал государственных услуг (ЕПГУ). Определились со способом доставки пенсии более 2,5 тысяч человек.

Все услуги и сервисы, которые Пенсионный фонд предоставляет в электронном виде, объединены в один портал на официальном сайте ПФР – es.pfrf.ru. В настоящее время Личный кабинет гражданина включает в себя 60 сервисов, которые охватывают практически все направления деятельности Фонда и предоставляемые гражданам выплаты, включая пенсии, социальные выплаты, пенсионные накопления и материнский (семейный) капитал.

Еще немного цифр, в 2018 году обратились в Управления ПФР в городах и районах Краснодарского края через Личный кабинет гражданина на официальном сайте ПФР или ЕПГУ 112 человек – на получение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ); 241 – на получение сертификата на материнский (семейный) капитал и на распоряжение средствами маткапитала.

Напомним, что если гражданин хочет воспользоваться электронными услугами и сервисами ПФР, нужно быть зарегистрированным на ЕПГУ www.gosuslugi.ru. Дополнительной регистрации на официальном сайте ПФР не требуется.

Важно отметить, что электронные услуги и сервисы ПФР доступны не только на сайте Фонда и ЕПГУ, но и в мобильном приложении ПФР для смартфонов.

Кроме того, у всех жителей города есть возможность зарегистрироваться на портале государственных услуг в Клиентской службе либо в МФЦ. Специалисты ПФР помогут зарегистрировать, подтвердить или восстановить учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на Интернет-портале.