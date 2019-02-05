О приеме платежей за услуги водоснабжения и водоотведения в городе Ейске с 1 февраля 2019 года

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Администрация Ейского городского поселения Ейского района и ГУП КК «Кубаньводкомплекс» заключили договор аренды муниципального имущества, таким образом, с 01.02.2019 Предприятие официально является организацией эксплуатирующей водопроводно-канализационный комплекс города Ейска.

Оплату услуг водоснабжения и канализации жители города с 1 февраля 2019 года должны производить новой ресурсоснабжающей организации - ГУП КК «Кубаньводкомплекс» через ООО «Единый информационный расчетный центр», который является агентом по сбору платежей.

Прием платежей осуществляется по следующим адресам:

г. Ейск, ул. Красная, 68/2

г. Ейск, ул. Красная, 47/1

г. Ейск, ул. Бердянская, 136/1

г. Ейск, ул. Коммунистическая, 12/1

г. Ейск, ул. Коммунистическая, 20/6

г. Ейск, ул. Первомайская, 193

г. Ейск, ул. С. Романа, 130а

г. Ейск, ул. Армавирская, 45/2

г. Ейск, ул. Баригадная,1

г. Ейск, ул. Парковая, 20

г. Ейск, п. Широчанка, ул. Комарова,63

Источник: пресс-секретарь управления кадровой политики, взаимодействия со СМИ, делопроизводства и контроля ГУП КК "Кубаньводкомплекс"