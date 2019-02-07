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МБУ "Безопасный город" информирует...

Информация для жителей города Новороссийска от городских служб о проведении планово-профилактических работ на период с 11 по 15 февраля 2019 года.

 

 

 

 

Наимен

предпр.

Время

отключе

ния

(длитель

ность)

Адрес/причина.

Принятые меры

Плановые на 11.02.2019 - 4

1

НЭСК

с 08:00

до 12:00

Адрес: п.Цемдолина. 8-я щель ул Овражная, Корабельная

Причина: ТП 479 РУ-0,4кВ

Тех. обслуживание

2

НЭСК

с 13:00

до 17:00

Адрес: пр.Ленина, Молодежная

Причина: ТП 690 РУ-0,4кВ

Тех. обслуживание

3

ЮЗЭС

с 09:00

до 12:00

Адрес: с.Южная Озереевка, ул.Свободы, Мира

Причина: устранение дефектов, подтяжка контактных соединений ВЛ 0.4 кВ от КТП АД4-966 (Т-1)

4

ЮЗЭС

с 08:30

до 17:00

Адрес: ст.Натухаевская, ул.Гоголя, пер.Родниковый, Короткий

Причина: устранение дефектов, подтяжка контактных соединений ТП Ра1-331

Плановые на 12.02.2019 - 8

1

НЭСК

с 08:00

до 17:00

Адрес: п.Цемдолина, ул.Школьная

 Причина: ТП 195 РУ-0,4кВ

Тех. обслуживание

2

НЭСК

с 08:00

до 17:00

Адрес: ул.Сакко и Ванцетти

Причина: ТП 141 РУ-0,4кВ

Замена ТТ

3

ЮЗЭС

с 08:30

до 17:00

Адрес: ст. Раевская, ул.Героев, ул.Островского, Западная, Западная-2, Ленина.

Причина: чистка трассы ВЛ ВЛ-0,4кВ Рк8-255

4

ЮЗЭС

с 09:00

до 16:00

Адрес: с.Южная Озереевка, ул. Мира, Свободы

Причина: устранение дефектов, подтяжка контактных соединений КТП АД4-926 (Т-1)

5

ЮЗЭС

с 09:00

до 16:00

Адрес: с.Южная Озереевка, ул.Мира, Свободы

Причина: чистка, покраска, смазка. РТП АД4-926 (Т-6)

6

ВТ-Ресурс

с 09:30

до 12:00

Адрес: с. Мысхако, ул. 8-ая Гвардейская 100. 100А

Причина: ТП-604 тех. обслуживание.

7

ВТ-Ресурс

с 09:30

до 12:00

Адрес: с. Мысхако, СНТ «Рубеж»

Причина: ТП-529 тех. обслуживание.

8

ЮЗЭС

с 11:00

до 15:00

Адрес: п.Гайдук, ул.Ленина, Сельскохозяйственная, Южная, Маяковского, Ясельная, пер.Школьный, Мира, Суворовская, Чапаева, пер.Красноаанменный, Чкалова, пер.Колхозный, К.Цеткин, Межевая, Энгельса

Причина: ремонт ПС Кирилловская прис.№10

   Плановые на 13.02.2019 - 5

1

НЭСК

с 08:00

до 12:00

Адрес: пр.Дзержинского, Хворостянского

 Причина: ТП 453 камера тр-ра

замена тр-ра

2

НЭСК

с 13:00

до 17:00

Адрес: ул. Дзержинского, Карамзина

 Причина: ТП 461 РУ-0,4кВ

Тех. обслуживание

3

ЮЗЭС

с 09:00

до 16:00

Адрес: с. Глебовка, ул.Горная, Школьная, Советская

Причина: устранение дефектов, подтяжка контактных соединений КТП АД3-981 (Т-1)

4

ЮЗЭС

с 09:00

до 16:00

Адрес: с. Глебовка, ул.Горная, Школьная, Советская

Причина: чистка, покраска, смазка. РТП АД3-981 (Т-1)

5

ЮЗЭС

с 08:30

до 17:00

Адрес: ст.Раевская, ул.Нижняя, ул.Садовая, Колхозная, Медведева

Причина: чистка трассы ВЛ                           ВЛ-0,4кВ Рк8-242

                                          Плановые на 14.02.2019 - 3

1

НЭСК

с 08:00

до 17:00

Адрес: ул.Молодежная

 Причина: ТП 459 РУ-10/0,4кВ

Кап. ремонт

2

ЮЗЭС

с 08:30

до 17:00

Адрес: ст. Раевская, ул.Садовая, Колхозная, Красная, ул.Островского, Западная, Западная-2

Причина: чистка трассы ВЛ ВЛ-0,4кВ Рк8-223

3

ВТ-Ресурс

с 09:30

до 16:00

Адрес: пр.Дзержинского 219, 219А, 223, 217А, 225

Причина: ТП-465 тех. обслуживание.

Плановые на 15.02.2019 - 3

1

НЭСК

с 08:00

до 12:00

Адрес: ул.Сухумское шоссе, пер.Механический

Причина: ТП 207 РУ-0,4кВ

Тех. обслуживание

2

НЭСК

с 13:00

до 15:30

Адрес: ул.Косоногова, Студеникиных

 Причина: ТП 707 РУ-0,4кВ

Тех. обслуживание

3

ЮЗЭС

с 08:30

до 15:00

Адрес: ст. Натухаевская, ул.Курганная, Горького, Кр.партизан, пер.Крайний

Причина: устранение дефектов, подтяжка контактных соединений ТП Ра1-351

 

План-график планируемых работ по проведению ТО инженерных газовых сетей и газоиспользующего оборудования многоквартирных жилых домов 11 - 15 февраля 2019 года

Дата проведения работ

Адрес

УК

Район

11.02.19

п.Гайдук, ул.Коммунальная 9 (16 кв.)

ООО УК ГУК

НР

п.Гайдук, ул.Ясельная 4 (60 кв.)

АО НУК

НР

ул. Малоземельская 11 (60 кв.)

АО НУК

ЦР

ул. Набережная д.47 (64 кв.), д.45 (64 кв.)

АО НУК

ЦР

12.02.19

ул. Набережная 55 (40 кв.)

АО НУК

ЦР
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Категория: Новости / Официальные новости

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