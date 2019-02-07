МБУ "Безопасный город" информирует...
Информация для жителей города Новороссийска от городских служб о проведении планово-профилактических работ на период с 11 по 15 февраля 2019 года.
|
№
|
Наимен
предпр.
|
Время
отключе
ния
(длитель
ность)
|
Адрес/причина.
Принятые меры
|
Плановые на 11.02.2019 - 4
|
1
|
НЭСК
|
с 08:00
до 12:00
|
Адрес: п.Цемдолина. 8-я щель ул Овражная, Корабельная
Причина: ТП 479 РУ-0,4кВ
Тех. обслуживание
|
2
|
НЭСК
|
с 13:00
до 17:00
|
Адрес: пр.Ленина, Молодежная
Причина: ТП 690 РУ-0,4кВ
Тех. обслуживание
|
3
|
ЮЗЭС
|
с 09:00
до 12:00
|
Адрес: с.Южная Озереевка, ул.Свободы, Мира
Причина: устранение дефектов, подтяжка контактных соединений ВЛ 0.4 кВ от КТП АД4-966 (Т-1)
|
4
|
ЮЗЭС
|
с 08:30
до 17:00
|
Адрес: ст.Натухаевская, ул.Гоголя, пер.Родниковый, Короткий
Причина: устранение дефектов, подтяжка контактных соединений ТП Ра1-331
|
Плановые на 12.02.2019 - 8
|
1
|
НЭСК
|
с 08:00
до 17:00
|
Адрес: п.Цемдолина, ул.Школьная
Причина: ТП 195 РУ-0,4кВ
Тех. обслуживание
|
2
|
НЭСК
|
с 08:00
до 17:00
|
Адрес: ул.Сакко и Ванцетти
Причина: ТП 141 РУ-0,4кВ
Замена ТТ
|
3
|
ЮЗЭС
|
с 08:30
до 17:00
|
Адрес: ст. Раевская, ул.Героев, ул.Островского, Западная, Западная-2, Ленина.
Причина: чистка трассы ВЛ ВЛ-0,4кВ Рк8-255
|
4
|
ЮЗЭС
|
с 09:00
до 16:00
|
Адрес: с.Южная Озереевка, ул. Мира, Свободы
Причина: устранение дефектов, подтяжка контактных соединений КТП АД4-926 (Т-1)
|
5
|
ЮЗЭС
|
с 09:00
до 16:00
|
Адрес: с.Южная Озереевка, ул.Мира, Свободы
Причина: чистка, покраска, смазка. РТП АД4-926 (Т-6)
|
6
|
ВТ-Ресурс
|
с 09:30
до 12:00
|
Адрес: с. Мысхако, ул. 8-ая Гвардейская 100. 100А
Причина: ТП-604 тех. обслуживание.
|
7
|
ВТ-Ресурс
|
с 09:30
до 12:00
|
Адрес: с. Мысхако, СНТ «Рубеж»
Причина: ТП-529 тех. обслуживание.
|
8
|
ЮЗЭС
|
с 11:00
до 15:00
|
Адрес: п.Гайдук, ул.Ленина, Сельскохозяйственная, Южная, Маяковского, Ясельная, пер.Школьный, Мира, Суворовская, Чапаева, пер.Красноаанменный, Чкалова, пер.Колхозный, К.Цеткин, Межевая, Энгельса
Причина: ремонт ПС Кирилловская прис.№10
|
Плановые на 13.02.2019 - 5
|
1
|
НЭСК
|
с 08:00
до 12:00
|
Адрес: пр.Дзержинского, Хворостянского
Причина: ТП 453 камера тр-ра
замена тр-ра
|
2
|
НЭСК
|
с 13:00
до 17:00
|
Адрес: ул. Дзержинского, Карамзина
Причина: ТП 461 РУ-0,4кВ
Тех. обслуживание
|
3
|
ЮЗЭС
|
с 09:00
до 16:00
|
Адрес: с. Глебовка, ул.Горная, Школьная, Советская
Причина: устранение дефектов, подтяжка контактных соединений КТП АД3-981 (Т-1)
|
4
|
ЮЗЭС
|
с 09:00
до 16:00
|
Адрес: с. Глебовка, ул.Горная, Школьная, Советская
Причина: чистка, покраска, смазка. РТП АД3-981 (Т-1)
|
5
|
ЮЗЭС
|
с 08:30
до 17:00
|
Адрес: ст.Раевская, ул.Нижняя, ул.Садовая, Колхозная, Медведева
Причина: чистка трассы ВЛ ВЛ-0,4кВ Рк8-242
|
Плановые на 14.02.2019 - 3
|
1
|
НЭСК
|
с 08:00
до 17:00
|
Адрес: ул.Молодежная
Причина: ТП 459 РУ-10/0,4кВ
Кап. ремонт
|
2
|
ЮЗЭС
|
с 08:30
до 17:00
|
Адрес: ст. Раевская, ул.Садовая, Колхозная, Красная, ул.Островского, Западная, Западная-2
Причина: чистка трассы ВЛ ВЛ-0,4кВ Рк8-223
|
3
|
ВТ-Ресурс
|
с 09:30
до 16:00
|
Адрес: пр.Дзержинского 219, 219А, 223, 217А, 225
Причина: ТП-465 тех. обслуживание.
|
Плановые на 15.02.2019 - 3
|
1
|
НЭСК
|
с 08:00
до 12:00
|
Адрес: ул.Сухумское шоссе, пер.Механический
Причина: ТП 207 РУ-0,4кВ
Тех. обслуживание
|
2
|
НЭСК
|
с 13:00
до 15:30
|
Адрес: ул.Косоногова, Студеникиных
Причина: ТП 707 РУ-0,4кВ
Тех. обслуживание
|
3
|
ЮЗЭС
|
с 08:30
до 15:00
|
Адрес: ст. Натухаевская, ул.Курганная, Горького, Кр.партизан, пер.Крайний
Причина: устранение дефектов, подтяжка контактных соединений ТП Ра1-351
План-график планируемых работ по проведению ТО инженерных газовых сетей и газоиспользующего оборудования многоквартирных жилых домов 11 - 15 февраля 2019 года
|
Дата проведения работ
|
Адрес
|
УК
|
Район
|
11.02.19
|
п.Гайдук, ул.Коммунальная 9 (16 кв.)
|
ООО УК ГУК
|
НР
|
п.Гайдук, ул.Ясельная 4 (60 кв.)
|
АО НУК
|
НР
|
ул. Малоземельская 11 (60 кв.)
|
АО НУК
|
ЦР
|
ул. Набережная д.47 (64 кв.), д.45 (64 кв.)
|
АО НУК
|
ЦР
|
12.02.19
|
ул. Набережная 55 (40 кв.)
|
АО НУК
|
ЦР
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