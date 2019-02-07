МБУ "Безопасный город" информирует...

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Информация для жителей города Новороссийска от городских служб о проведении планово-профилактических работ на период с 11 по 15 февраля 2019 года.

№ Наимен предпр. Время отключе ния (длитель ность) Адрес/причина. Принятые меры Плановые на 11.02.2019 - 4 1 НЭСК с 08:00 до 12:00 Адрес: п.Цемдолина. 8-я щель ул Овражная, Корабельная Причина: ТП 479 РУ-0,4кВ Тех. обслуживание 2 НЭСК с 13:00 до 17:00 Адрес: пр.Ленина, Молодежная Причина: ТП 690 РУ-0,4кВ Тех. обслуживание 3 ЮЗЭС с 09:00 до 12:00 Адрес: с.Южная Озереевка, ул.Свободы, Мира Причина: устранение дефектов, подтяжка контактных соединений ВЛ 0.4 кВ от КТП АД4-966 (Т-1) 4 ЮЗЭС с 08:30 до 17:00 Адрес: ст.Натухаевская, ул.Гоголя, пер.Родниковый, Короткий Причина: устранение дефектов, подтяжка контактных соединений ТП Ра1-331 Плановые на 12.02.2019 - 8 1 НЭСК с 08:00 до 17:00 Адрес: п.Цемдолина, ул.Школьная Причина: ТП 195 РУ-0,4кВ Тех. обслуживание 2 НЭСК с 08:00 до 17:00 Адрес: ул.Сакко и Ванцетти Причина: ТП 141 РУ-0,4кВ Замена ТТ 3 ЮЗЭС с 08:30 до 17:00 Адрес: ст. Раевская, ул.Героев, ул.Островского, Западная, Западная-2, Ленина. Причина: чистка трассы ВЛ ВЛ-0,4кВ Рк8-255 4 ЮЗЭС с 09:00 до 16:00 Адрес: с.Южная Озереевка, ул. Мира, Свободы Причина: устранение дефектов, подтяжка контактных соединений КТП АД4-926 (Т-1) 5 ЮЗЭС с 09:00 до 16:00 Адрес: с.Южная Озереевка, ул.Мира, Свободы Причина: чистка, покраска, смазка. РТП АД4-926 (Т-6) 6 ВТ-Ресурс с 09:30 до 12:00 Адрес: с. Мысхако, ул. 8-ая Гвардейская 100. 100А Причина: ТП-604 тех. обслуживание. 7 ВТ-Ресурс с 09:30 до 12:00 Адрес: с. Мысхако, СНТ «Рубеж» Причина: ТП-529 тех. обслуживание. 8 ЮЗЭС с 11:00 до 15:00 Адрес: п.Гайдук, ул.Ленина, Сельскохозяйственная, Южная, Маяковского, Ясельная, пер.Школьный, Мира, Суворовская, Чапаева, пер.Красноаанменный, Чкалова, пер.Колхозный, К.Цеткин, Межевая, Энгельса Причина: ремонт ПС Кирилловская прис.№10 Плановые на 13.02.2019 - 5 1 НЭСК с 08:00 до 12:00 Адрес: пр.Дзержинского, Хворостянского Причина: ТП 453 камера тр-ра замена тр-ра 2 НЭСК с 13:00 до 17:00 Адрес: ул. Дзержинского, Карамзина Причина: ТП 461 РУ-0,4кВ Тех. обслуживание 3 ЮЗЭС с 09:00 до 16:00 Адрес: с. Глебовка, ул.Горная, Школьная, Советская Причина: устранение дефектов, подтяжка контактных соединений КТП АД3-981 (Т-1) 4 ЮЗЭС с 09:00 до 16:00 Адрес: с. Глебовка, ул.Горная, Школьная, Советская Причина: чистка, покраска, смазка. РТП АД3-981 (Т-1) 5 ЮЗЭС с 08:30 до 17:00 Адрес: ст.Раевская, ул.Нижняя, ул.Садовая, Колхозная, Медведева Причина: чистка трассы ВЛ ВЛ-0,4кВ Рк8-242 Плановые на 14.02.2019 - 3 1 НЭСК с 08:00 до 17:00 Адрес: ул.Молодежная Причина: ТП 459 РУ-10/0,4кВ Кап. ремонт 2 ЮЗЭС с 08:30 до 17:00 Адрес: ст. Раевская, ул.Садовая, Колхозная, Красная, ул.Островского, Западная, Западная-2 Причина: чистка трассы ВЛ ВЛ-0,4кВ Рк8-223 3 ВТ-Ресурс с 09:30 до 16:00 Адрес: пр.Дзержинского 219, 219А, 223, 217А, 225 Причина: ТП-465 тех. обслуживание. Плановые на 15.02.2019 - 3 1 НЭСК с 08:00 до 12:00 Адрес: ул.Сухумское шоссе, пер.Механический Причина: ТП 207 РУ-0,4кВ Тех. обслуживание 2 НЭСК с 13:00 до 15:30 Адрес: ул.Косоногова, Студеникиных Причина: ТП 707 РУ-0,4кВ Тех. обслуживание 3 ЮЗЭС с 08:30 до 15:00 Адрес: ст. Натухаевская, ул.Курганная, Горького, Кр.партизан, пер.Крайний Причина: устранение дефектов, подтяжка контактных соединений ТП Ра1-351

План-график планируемых работ по проведению ТО инженерных газовых сетей и газоиспользующего оборудования многоквартирных жилых домов 11 - 15 февраля 2019 года