Действуют новые сроки выхода на льготную пенсию медицинских работников

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Управление ПФР в г. Новороссийске информирует.

Пенсионная реформа затронула медиков, у которых право на досрочную пенсию по старости начнет возникать с 2019 года.

Сотрудникам учреждений здравоохранения, которые выработали необходимый стаж, пенсию назначат не сразу. Выйти на льготную пенсию получится только по истечении определенного срока. Он отсчитывается с момента приобретения необходимого стажа.

Общее правило назначения пенсии отражено в таблице.

Год возникновения права на пенсию 2019 2020 2021 2022 2023 и далее Срок, по истечении которого назначат пенсию 1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет

Для медиков, которые приобретут необходимый стаж в 2019 и 2020 годах, предусмотрено исключение. У них есть возможность получить пенсию на шесть месяцев раньше сроков, предусмотренных в таблице. Другими словами, те, кто выработает стаж в 2019 году, пойдут на пенсию через полгода. Тем, кто получит право на пенсию в 2020 году, назначат ее через полтора года.

Например, если право на пенсию возникает в январе 2019 года, пенсию назначат в июле 2019 года. Если право возникнет в октябре 2020 года, пенсию можно будет получить в апреле 2022 года.

Новшества не затрагивают медработников, занятых:

- на "особо вредных" работах (врачи-рентгенологи, рентгенолаборанты и др.);

- "вредных" работах (в частности, работники туберкулезных, инфекционных, психиатрических, онкологических учреждений).

Для обеих категорий правила выхода на льготную пенсию прежние.

ВАЖНО! Необходимо заблаговременно позаботиться о том, чтобы к моменту возникновения права на назначение пенсии все необходимые документы были в наличии, а их содержание и оформление соответствовало законодательно установленным требованиям.