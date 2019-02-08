Действуют новые сроки выхода на льготную пенсию медицинских работников
Управление ПФР в г. Новороссийске информирует.
Пенсионная реформа затронула медиков, у которых право на досрочную пенсию по старости начнет возникать с 2019 года.
Сотрудникам учреждений здравоохранения, которые выработали необходимый стаж, пенсию назначат не сразу. Выйти на льготную пенсию получится только по истечении определенного срока. Он отсчитывается с момента приобретения необходимого стажа.
Общее правило назначения пенсии отражено в таблице.
|
Год возникновения права на пенсию
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
и далее
|
Срок, по истечении которого назначат пенсию
|
1 год
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2 года
|
3 года
|
4 года
|
5 лет
Для медиков, которые приобретут необходимый стаж в 2019 и 2020 годах, предусмотрено исключение. У них есть возможность получить пенсию на шесть месяцев раньше сроков, предусмотренных в таблице. Другими словами, те, кто выработает стаж в 2019 году, пойдут на пенсию через полгода. Тем, кто получит право на пенсию в 2020 году, назначат ее через полтора года.
Например, если право на пенсию возникает в январе 2019 года, пенсию назначат в июле 2019 года. Если право возникнет в октябре 2020 года, пенсию можно будет получить в апреле 2022 года.
Новшества не затрагивают медработников, занятых:
- на "особо вредных" работах (врачи-рентгенологи, рентгенолаборанты и др.);
- "вредных" работах (в частности, работники туберкулезных, инфекционных, психиатрических, онкологических учреждений).
Для обеих категорий правила выхода на льготную пенсию прежние.
ВАЖНО! Необходимо заблаговременно позаботиться о том, чтобы к моменту возникновения права на назначение пенсии все необходимые документы были в наличии, а их содержание и оформление соответствовало законодательно установленным требованиям.
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