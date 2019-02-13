Владимир Путин: Застройщикам надо помочь в переходный период, а не перекладывать на них достройку проблемных объектов без господдержки

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Эти и другие мнения были высказаны в ходе встречи Президента Владимира Путина с общественностью в Казани, которая состоялась в преддверии заседания президиума Госсовета по вопросам реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

Коснувшись законодательных изменений в практике долевого строительства, Президент предупредил, что не стоит впадать в излишние иллюзии.

«Есть предложение разрешить работать по старым правилам, есть предложение о льготах, но мы все равно должны перейти на новые правила - это все должны понимать. И возможные исключения не должны создавать иллюзию, что исключения будут длиться вечно», - отметил Владимир Путин.

Он отметил, что при переходе на новые правила строительства жилья стадия реализации проектов будет учтена с тем, чтобы не допустить появления новых пострадавших дольщиков. И все же жилищные проекты, которым будет предоставлена возможность достройки по старым правилам финансирования, станут исключением из правил.

Не вполне справедливо и даже вредно для отрасли, когда региональные и местные власти привлекают сторонних девелоперов для завершения долгостроев, но при этом в бюджете денег на эти цели не предусмотрено.

Такую позицию от лица отраслевого сообщества донес до главы государства президент НОСТРОЙ, генеральный директор Группы ЛСР Андрей Молчанов (на фото) в ходе встречи Владимира Путина с представителями общественности по вопросам реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Все это, конечно, создает дополнительную нагрузку на бизнес, — заметил Молчанов, добавив: — Необходимо привлекать девелоперов для решения проблем обманутых дольщиков только при наличии соответствующего финансирования со стороны органов местных властей. Потому что в противном случае, когда они начинают вкладывать зачастую не свои деньги, а деньги с тех объектов, которые они должны построить, в итоге получается то, что мы иногда сегодня видим: дополнительно обманутые дольщики».

Застройщик также высказал пожелание в адрес профильных структур российской исполнительной власти об упрощении схемы выдачи разрешений на строительство. По его словам, это нужно для того, чтобы девелоперы, один раз получив этот документ, в течение года могли открывать по нему сразу несколько жилищных проектов в уведомительном порядке. Молчанов выразил опасение, что при переходе к новым правилам работы на рынке новостроек, застройщикам придется получать все документы заново. «Надо разрешить уведомительный порядок для перехода, — предложил он.

Владимир Путин счел резонным такой подход и пообещал донести его до структур в Правительстве, отвечающих за контроль над строительной сферой.

В ходе общения Андрей Молчанов напомнил, что переход на эскроу-счета предполагает, что строители больше не смогут больше тратить деньги дольщиков на создание объектов социальной инфраструктуры: детские сады, школы, поликлиники и т.д. «Застройщики готовы найти деньги на эти объекты и строить их за свой счет, — отметил Андрей Молчанов. — Но мы хотим, чтобы и государство пошло навстречу строителям. Чтобы власти брали построенные объекты на баланс, рассматривали выкуп этих объектов. Если они не могут выкупить сразу, чтобы давали деньги на содержание и эксплуатацию таких объектов», — резюмировал президент Группы ЛСР.

Глава самарской Корпорации Владимир Кошелев привлек внимание Президента к действующей под эгидой Минстроя программе «Стимул», которую успешно используют региональные застройщики, работающие в сегменте доступного жилья с ценовыми параметрами 35—40 тыс. руб. за 1 кв. м. Кошелев обратился к главе государства с просьбой решить вопрос наполнения этой программы дополнительными деньгами, поскольку, по его словам, эффект, который она дает, с точки зрения развития территории и повышения качества жизни живущих там людей, очевиден.

Источник: https://erzrf.ru/news/vladimir-putin-zastroyshchikam-nado-pomoch-v-perekhodnyy-period-a-ne-perekladyvat-na-nikh-dostroyku-problemnykh-obyektov-bez-gospodderzhki?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=190491493&fbclid=IwAR3VQnnFoZ9lfeI85lVG-r3QY_wZtbyt5dGRwhBwOmrLKdoZt4XxLZtiPEc