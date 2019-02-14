Россиянам напомнили о длинных выходных в связи с 8 марта

/Официальные новости/

Рабочая неделя, которая начнется в понедельник 18 февраля, будет короткой. Об этом напомнили в Роструде. Дело в том, что следующие за ней выходные дни будут праздничными.

День защитника Отечества 23 февраля выпадает на субботу. А предшествует ему пятница - сокращенный рабочий день. Люди, работающие пять дней в неделю по 8 часов в день, смогут уйти домой на час раньше.

Несмотря на то, что праздничный день 23 февраля выпадает на субботу, отдыхать в честь него будем не три дня, а два. Дело в том, что по закону, если праздничный день выпадает на субботу или воскресенье, дополнительный выходной переносится на другой день.

В этом году выходной с субботы, 23 февраля, перенесен не на понедельник, 25 февраля, а на 10 мая. Благодаря этому в честь Дня победы будем отдыхать четыре дня подряд - с 9 по 12 мая. В марте отдохнем три дня - с 8 по 10 марта. А на Первомай - пять дней - с 1 по 5 мая.

Источник: https://rg.ru/2019/02/14/rossiianam-napomnili-o-dlinnyh-vyhodnyh-v-sviazi-s-8-marta.html?utm_source=rg.ru&utm_medium=push&utm_campaign=breaking&utm_content=495