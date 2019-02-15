В Новороссийске участковые отчитываются перед населением о проделанной работе

/Официальные новости/

Полицейский проинформировал жителей микрорайона о распространенных мошеннических схемах, призвал быть бдительными и раздал профилактические листовки.

В ходе проведения отчета перед населением старший участковый уполномоченный Управления МВД России по городу Новороссийску майор полиции Сабир Шамхалов проинформировал жителей многоквартирных домов по ул. Анапское шоссе об оперативной обстановке на обслуживаемом административном участке и ответил на вопросы интересующие граждан.

Участковый уполномоченный довел информацию о проведении профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение преступлений и правонарушений, в том числе дистанционных мошенничествах. Рассказал о распространенных мошеннических схемах с применением мобильной связи и сети Интернет, призвал жителей быть бдительными и не поддаваться на уловки злоумышленников. Раздав профилактические листовки, участковый рекомендовал гражданам провести разъяснительные беседы с родственниками и близкими людьми.

В завершении мероприятия участковый уполномоченный призвал местный актив граждан к взаимодействию в целях поддержания общественного порядка и безопасности в районе проживания и раздал визитки с контактными данными.



Источник: Пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску