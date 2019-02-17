«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за январь 2019 года

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В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в январе 2019 года.

Главы регионов Южного ФО:

Место в рейтинге Персоны Регион Кол-во сообщений МедиаИндекс 1 ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич Ростовская обл. 6 509 46 749,5 2 АКСЕНОВ Сергей Валерьевич Крым 7 217 44 542,0 3 КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович Краснодарский край 3 947 22 141,3 4 БОЧАРОВ Андрей Иванович Волгоградская обл. 5 371 18 281,4 5 ОВСЯННИКОВ Дмитрий Владимирович Севастополь 3 676 12 241,5 6 МОРОЗОВ Сергей Петрович Астраханская обл. 2 154 10 233,3 7 КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич Адыгея 801 2 852,2 8 ОРЛОВ Алексей Маратович Калмыкия 1 112 2 656,4

В Южном федеральном округе в январе 2019 года лидерами по МедиаИндексу стали губернатор Ростовской области Василий Голубев, глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев выехал на место ЧП в городе Шахты, где произошел взрыв газа в многоэтажном доме. Работы на месте взрыва газа в доме в городе Шахты Ростовской области будут вестись круглосуточно до окончания разбора завалов, сообщил журналистам губернатор области Василий Голубев. Помимо этого, Василий Голубев призвал чиновников и сотрудников оперативных служб индивидуально подойти к каждому пострадавшему в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Шахтах. Владимир Путин обсудил ситуацию в Шахтах с губернатором области Василием Голубевым. Жителей квартир, не пригодных для проживания после взрыва газа в Шахтах, обеспечат новым жильем, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Семьи жертв трагедии получат по миллиону рублей за каждого погибшего родственника, пострадавшие при взрыве газа в жилом доме в городе Шахты получат от 200 до 600 тысяч рублей, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Помимо этого сообщалось, что губернатор Ростовской области Василий Голубев сказал, что не видит смысла переносить столицу юга в Краснодар. Он подчеркнул, что у Ростова-на-Дону есть большой потенциал.

Также сообщалось, что председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков и губернатор Ростовской области Василий Голубев провели первое совещание совместной рабочей группы по реализации пилотного проекта ускоренного развития газомоторного рынка в регионе.

В Керченском проливе на двух танкерах "Маэстро" и "Канди", на которых находились граждане Турции и Индии, произошел сильный пожар. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, спасательные службы полуострова сделали все, что могли. Морякам, выжившим при возгорании двух танкеров в Черном море, будет оказана вся необходимая помощь, заявил глава республики Сергей Аксенов.

Глава Крыма Сергей Аксенов на выездном совещании в Феодосии сообщил об отставке главы городской администрации Сергея Фомича и председателя городского совета Феодосии Владимира Титаренко. Помимо этого сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксеновпригласил около 500 подростков из Сибая бесплатно отдохнуть на курортах республики.

Крым в курортном сезоне 2018 года посетили 6,8 миллиона туристов, что является рекордным показателем за все постсоветские годы, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Кубанский губернатор Вениамин Кондратьев вошел в обновленный состав Госсовета России. Медучреждения Кубани готовы принять пострадавших с судов, терпящих бедствие в Керченском проливе, заявил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Также СМИ сообщали, что глава Усть-Лабинского района Николай Артющенко написал заявление об уходе после того, как губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев побывал в районе и раскритиковал состояние жилищно-коммунального хозяйства и социальных объектов. Помимо этого, в рамках рабочей поездки премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел встречу с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым.

Главы регионов в январе 2019 года:

Место в рейтинге Персоны Регион Кол-во сообщений МедиаИндекс 1 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 20 826 174 776,1 2 БЕГЛОВ Александр Викторович Санкт-Петербург 15 976 149 728,6 3 ДУБРОВСКИЙ Борис Александрович Челябинская обл. 15 631 116 070,5 4 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 9 615 71 417,0 5 ХАБИРОВ Радий Фаритович Башкортостан 7 423 65 935,4 6 КАДЫРОВ Рамзан Ахматович Чечня 8 468 58 895,6 7 ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич Ростовская обл. 6 509 46 749,5 8 АКСЕНОВ Сергей Валерьевич Крым 7 217 44 542,0 9 КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович Свердловская обл. 6 112 42 874,0 10 КОЖЕМЯКО Олег Николаевич Приморский край 5 380 39 625,6 11 НИКИТИН Глеб Сергеевич Нижегородская обл. 6 428 38 970,9 12 МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич Татарстан 5 489 36 786,2 13 АЗАРОВ Дмитрий Игоревич Самарская обл. 4 588 31 297,1 14 НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич Республика Саха 3 426 27 518,1 15 РУДЕНЯ Игорь Михайлович Тверская обл. 11 354 26 332,4 16 БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович Пензенская обл. 4 357 23 226,9 17 МООР Александр Викторович Тюменская обл. 2 734 22 760,4 18 ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич Кемеровская обл. 2 963 22 731,8 19 АЛИХАНОВ Антон Андреевич Калининградская обл. 2 601 22 430,7 20 КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович Краснодарский край 3 947 22 141,3 21 КОМАРОВА Наталья Владимировна Ханты-Мансийский АО 2 430 20 285,1 22 БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович Удмуртия 2 116 19 837,6 23 РАДАЕВ Валерий Васильевич Саратовская обл. 4 360 19 832,1 24 ТРАВНИКОВ Андрей Александрович Новосибирская обл. 3 311 19 144,8 25 БОЧАРОВ Андрей Иванович Волгоградская обл. 5 371 18 281,4 26 ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич Ленинградская обл. 3 611 17 729,4 27 ОСИПОВ Александр Михайлович Забайкальский край 2 368 16 938,1 28 БУРКОВ Александр Леонидович Омская обл. 3 337 16 634,2 29 МОРОЗОВ Сергей Иванович Ульяновская обл. 3 446 16 214,8 30 ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич Сахалинская обл. 2 063 16 187,2 31 НИКИТИН Александр Валерьевич Тамбовская обл. 2 424 15 982,4 32 ТОМЕНКО Виктор Петрович Алтайский край 2 425 15 669,1 33 АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич Липецкая обл. 2 555 15 610,1 34 ВАСИЛЬЕВ Владимир Абдуалиевич Дагестан 3 341 15 324,3 35 ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович Ставропольский край 4 423 15 112,6 36 ФУРГАЛ Сергей Иванович Хабаровский край 2 324 14 177,2 37 ШУМКОВ Вадим Михайлович Курганская обл. 2 181 13 832,0 38 РЕШЕТНИКОВ Максим Геннадьевич Пермский край 2 106 13 652,9 39 ДЮМИН Алексей Геннадьевич Тульская обл. 4 663 13 028,1 40 КОВТУН Марина Васильевна Мурманская обл. 2 094 12 633,0 41 СИПЯГИН Владимир Владимирович Владимирская обл. 3 395 12 593,4 42 СТАРОВОЙТ Роман Владимирович Курская обл. 2 887 12 456,2 43 ОВСЯННИКОВ Дмитрий Владимирович Севастополь 3 676 12 241,5 44 ОРЛОВ Василий Александрович Амурская область 1 981 11 981,9 45 ЛЮБИМОВ Николай Викторович Рязанская обл. 2 271 11 444,3 46 АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич Ямало-Ненецкий АО 1 419 11 050,1 47 ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич Псковская обл. 2 073 10 337,0 48 МОРОЗОВ Сергей Петрович Астраханская обл. 2 154 10 233,3 49 УСС Александр Викторович Красноярский край 2 108 9 903,1 50 ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич Бурятия 1 570 9 265,4 51 БОГОМАЗ Александр Васильевич Брянская обл. 3 899 9 148,0 52 ИГНАТЬЕВ Михаил Васильевич Чувашия 4 459 8 931,1 53 ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович Смоленская обл. 1 817 8 867,5 54 ГУСЕВ Александр Викторович Воронежская обл. 1 648 8 551,7 55 КУВШИННИКОВ Олег Александрович Вологодская обл. 2 263 8 461,2 56 НИКИТИН Андрей Сергеевич Новгородская обл. 1 644 8 138,1 57 ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич Ингушетия 2 271 7 944,1 58 ГАПЛИКОВ Сергей Анатольевич Коми 1 477 7 756,0 59 БЕРГ Юрий Александрович Оренбургская обл. 1 554 7 621,0 60 КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич Орловская обл. 1 661 7 248,3 61 ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович Карелия 1 722 7 178,0 62 КОНОВАЛОВ Валентин Олегович Хакасия 2 685 6 704,6 63 ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич Карачаево-Черкесия 1 525 6 409,0 64 АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич Калужская обл. 1 574 6 047,1 65 НОСОВ Сергей Константинович Магаданская обл. 1 088 5 454,0 66 ОРЛОВ Игорь Анатольевич Архангельская обл. 1 583 5 065,1 67 ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович Кировская обл. 1 077 4 938,0 68 БИТАРОВ Вячеслав Зелимханович Северная Осетия - Алания 1 371 4 437,6 69 ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич Томская обл. 957 4 406,0 70 МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич Ярославская обл. 1 184 4 070,0 71 ИЛЮХИН Владимир Иванович Камчатский край 1 113 3 860,6 72 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич Ивановская обл. 1 567 3 405,0 73 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская обл. 1 386 2 984,6 74 КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич Адыгея 801 2 852,2 75 ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич Мордовия 691 2 778,0 76 ОРЛОВ Алексей Маратович Калмыкия 1 112 2 656,4 77 КОКОВ Казбек Валерьевич Кабардино-Балкария 710 2 625,8 78 ЛЕВИНТАЛЬ Александр Борисович Еврейская автономная обл. 609 2 504,0 79 ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич Ненецкий АО 451 2 160,0 80 САВЧЕНКО Евгений Степанович Белгородская обл. 781 2 058,6 81 КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич Тыва 836 1 692,0 82 ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович Марий Эл 640 1 556,2 83 БЕРДНИКОВ Александр Васильевич Республика Алтай 551 1 533,0 84 КОПИН Роман Валентинович Чукотский АО 332 1 379,0 85 ЛЕВЧЕНКО Сергей Георгиевич Иркутская обл. 3 228 - 344,1

Источник: МедиаИндекс "Медиалогии"