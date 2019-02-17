«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за январь 2019 года
В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в январе 2019 года.
Главы регионов Южного ФО:
|
Место в рейтинге
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
сообщений
|
МедиаИндекс
|
1
|
ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич
|
Ростовская обл.
|
6 509
|
46 749,5
|
2
|
АКСЕНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
7 217
|
44 542,0
|
3
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
3 947
|
22 141,3
|
4
|
БОЧАРОВ Андрей Иванович
|
Волгоградская обл.
|
5 371
|
18 281,4
|
5
|
ОВСЯННИКОВ Дмитрий Владимирович
|
Севастополь
|
3 676
|
12 241,5
|
6
|
МОРОЗОВ Сергей Петрович
|
Астраханская обл.
|
2 154
|
10 233,3
|
7
|
КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич
|
Адыгея
|
801
|
2 852,2
|
8
|
ОРЛОВ Алексей Маратович
|
Калмыкия
|
1 112
|
2 656,4
В Южном федеральном округе в январе 2019 года лидерами по МедиаИндексу стали губернатор Ростовской области Василий Голубев, глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев выехал на место ЧП в городе Шахты, где произошел взрыв газа в многоэтажном доме. Работы на месте взрыва газа в доме в городе Шахты Ростовской области будут вестись круглосуточно до окончания разбора завалов, сообщил журналистам губернатор области Василий Голубев. Помимо этого, Василий Голубев призвал чиновников и сотрудников оперативных служб индивидуально подойти к каждому пострадавшему в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Шахтах. Владимир Путин обсудил ситуацию в Шахтах с губернатором области Василием Голубевым. Жителей квартир, не пригодных для проживания после взрыва газа в Шахтах, обеспечат новым жильем, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Семьи жертв трагедии получат по миллиону рублей за каждого погибшего родственника, пострадавшие при взрыве газа в жилом доме в городе Шахты получат от 200 до 600 тысяч рублей, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Помимо этого сообщалось, что губернатор Ростовской области Василий Голубев сказал, что не видит смысла переносить столицу юга в Краснодар. Он подчеркнул, что у Ростова-на-Дону есть большой потенциал.
Также сообщалось, что председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков и губернатор Ростовской области Василий Голубев провели первое совещание совместной рабочей группы по реализации пилотного проекта ускоренного развития газомоторного рынка в регионе.
В Керченском проливе на двух танкерах "Маэстро" и "Канди", на которых находились граждане Турции и Индии, произошел сильный пожар. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, спасательные службы полуострова сделали все, что могли. Морякам, выжившим при возгорании двух танкеров в Черном море, будет оказана вся необходимая помощь, заявил глава республики Сергей Аксенов.
Глава Крыма Сергей Аксенов на выездном совещании в Феодосии сообщил об отставке главы городской администрации Сергея Фомича и председателя городского совета Феодосии Владимира Титаренко. Помимо этого сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксеновпригласил около 500 подростков из Сибая бесплатно отдохнуть на курортах республики.
Крым в курортном сезоне 2018 года посетили 6,8 миллиона туристов, что является рекордным показателем за все постсоветские годы, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Кубанский губернатор Вениамин Кондратьев вошел в обновленный состав Госсовета России. Медучреждения Кубани готовы принять пострадавших с судов, терпящих бедствие в Керченском проливе, заявил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Также СМИ сообщали, что глава Усть-Лабинского района Николай Артющенко написал заявление об уходе после того, как губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев побывал в районе и раскритиковал состояние жилищно-коммунального хозяйства и социальных объектов. Помимо этого, в рамках рабочей поездки премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел встречу с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым.
Главы регионов в январе 2019 года:
|
Место в рейтинге
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
сообщений
|
МедиаИндекс
|
1
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
20 826
|
174 776,1
|
2
|
БЕГЛОВ Александр Викторович
|
Санкт-Петербург
|
15 976
|
149 728,6
|
3
|
ДУБРОВСКИЙ Борис Александрович
|
Челябинская обл.
|
15 631
|
116 070,5
|
4
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
9 615
|
71 417,0
|
5
|
ХАБИРОВ Радий Фаритович
|
Башкортостан
|
7 423
|
65 935,4
|
6
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
8 468
|
58 895,6
|
7
|
ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич
|
Ростовская обл.
|
6 509
|
46 749,5
|
8
|
АКСЕНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
7 217
|
44 542,0
|
9
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
Свердловская обл.
|
6 112
|
42 874,0
|
10
|
КОЖЕМЯКО Олег Николаевич
|
Приморский край
|
5 380
|
39 625,6
|
11
|
НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
Нижегородская обл.
|
6 428
|
38 970,9
|
12
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
5 489
|
36 786,2
|
13
|
АЗАРОВ Дмитрий Игоревич
|
Самарская обл.
|
4 588
|
31 297,1
|
14
|
НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
|
Республика Саха
|
3 426
|
27 518,1
|
15
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
11 354
|
26 332,4
|
16
|
БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович
|
Пензенская обл.
|
4 357
|
23 226,9
|
17
|
МООР Александр Викторович
|
Тюменская обл.
|
2 734
|
22 760,4
|
18
|
ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич
|
Кемеровская обл.
|
2 963
|
22 731,8
|
19
|
АЛИХАНОВ Антон Андреевич
|
Калининградская обл.
|
2 601
|
22 430,7
|
20
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
3 947
|
22 141,3
|
21
|
КОМАРОВА Наталья Владимировна
|
Ханты-Мансийский АО
|
2 430
|
20 285,1
|
22
|
БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович
|
Удмуртия
|
2 116
|
19 837,6
|
23
|
РАДАЕВ Валерий Васильевич
|
Саратовская обл.
|
4 360
|
19 832,1
|
24
|
ТРАВНИКОВ Андрей Александрович
|
Новосибирская обл.
|
3 311
|
19 144,8
|
25
|
БОЧАРОВ Андрей Иванович
|
Волгоградская обл.
|
5 371
|
18 281,4
|
26
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская обл.
|
3 611
|
17 729,4
|
27
|
ОСИПОВ Александр Михайлович
|
Забайкальский край
|
2 368
|
16 938,1
|
28
|
БУРКОВ Александр Леонидович
|
Омская обл.
|
3 337
|
16 634,2
|
29
|
МОРОЗОВ Сергей Иванович
|
Ульяновская обл.
|
3 446
|
16 214,8
|
30
|
ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич
|
Сахалинская обл.
|
2 063
|
16 187,2
|
31
|
НИКИТИН Александр Валерьевич
|
Тамбовская обл.
|
2 424
|
15 982,4
|
32
|
ТОМЕНКО Виктор Петрович
|
Алтайский край
|
2 425
|
15 669,1
|
33
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
2 555
|
15 610,1
|
34
|
ВАСИЛЬЕВ Владимир Абдуалиевич
|
Дагестан
|
3 341
|
15 324,3
|
35
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
Ставропольский край
|
4 423
|
15 112,6
|
36
|
ФУРГАЛ Сергей Иванович
|
Хабаровский край
|
2 324
|
14 177,2
|
37
|
ШУМКОВ Вадим Михайлович
|
Курганская обл.
|
2 181
|
13 832,0
|
38
|
РЕШЕТНИКОВ Максим Геннадьевич
|
Пермский край
|
2 106
|
13 652,9
|
39
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
4 663
|
13 028,1
|
40
|
КОВТУН Марина Васильевна
|
Мурманская обл.
|
2 094
|
12 633,0
|
41
|
СИПЯГИН Владимир Владимирович
|
Владимирская обл.
|
3 395
|
12 593,4
|
42
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
2 887
|
12 456,2
|
43
|
ОВСЯННИКОВ Дмитрий Владимирович
|
Севастополь
|
3 676
|
12 241,5
|
44
|
ОРЛОВ Василий Александрович
|
Амурская область
|
1 981
|
11 981,9
|
45
|
ЛЮБИМОВ Николай Викторович
|
Рязанская обл.
|
2 271
|
11 444,3
|
46
|
АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич
|
Ямало-Ненецкий АО
|
1 419
|
11 050,1
|
47
|
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
|
Псковская обл.
|
2 073
|
10 337,0
|
48
|
МОРОЗОВ Сергей Петрович
|
Астраханская обл.
|
2 154
|
10 233,3
|
49
|
УСС Александр Викторович
|
Красноярский край
|
2 108
|
9 903,1
|
50
|
ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич
|
Бурятия
|
1 570
|
9 265,4
|
51
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
3 899
|
9 148,0
|
52
|
ИГНАТЬЕВ Михаил Васильевич
|
Чувашия
|
4 459
|
8 931,1
|
53
|
ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович
|
Смоленская обл.
|
1 817
|
8 867,5
|
54
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
1 648
|
8 551,7
|
55
|
КУВШИННИКОВ Олег Александрович
|
Вологодская обл.
|
2 263
|
8 461,2
|
56
|
НИКИТИН Андрей Сергеевич
|
Новгородская обл.
|
1 644
|
8 138,1
|
57
|
ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич
|
Ингушетия
|
2 271
|
7 944,1
|
58
|
ГАПЛИКОВ Сергей Анатольевич
|
Коми
|
1 477
|
7 756,0
|
59
|
БЕРГ Юрий Александрович
|
Оренбургская обл.
|
1 554
|
7 621,0
|
60
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
1 661
|
7 248,3
|
61
|
ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович
|
Карелия
|
1 722
|
7 178,0
|
62
|
КОНОВАЛОВ Валентин Олегович
|
Хакасия
|
2 685
|
6 704,6
|
63
|
ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич
|
Карачаево-Черкесия
|
1 525
|
6 409,0
|
64
|
АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич
|
Калужская обл.
|
1 574
|
6 047,1
|
65
|
НОСОВ Сергей Константинович
|
Магаданская обл.
|
1 088
|
5 454,0
|
66
|
ОРЛОВ Игорь Анатольевич
|
Архангельская обл.
|
1 583
|
5 065,1
|
67
|
ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович
|
Кировская обл.
|
1 077
|
4 938,0
|
68
|
БИТАРОВ Вячеслав Зелимханович
|
Северная Осетия - Алания
|
1 371
|
4 437,6
|
69
|
ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич
|
Томская обл.
|
957
|
4 406,0
|
70
|
МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич
|
Ярославская обл.
|
1 184
|
4 070,0
|
71
|
ИЛЮХИН Владимир Иванович
|
Камчатский край
|
1 113
|
3 860,6
|
72
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
1 567
|
3 405,0
|
73
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
1 386
|
2 984,6
|
74
|
КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич
|
Адыгея
|
801
|
2 852,2
|
75
|
ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич
|
Мордовия
|
691
|
2 778,0
|
76
|
ОРЛОВ Алексей Маратович
|
Калмыкия
|
1 112
|
2 656,4
|
77
|
КОКОВ Казбек Валерьевич
|
Кабардино-Балкария
|
710
|
2 625,8
|
78
|
ЛЕВИНТАЛЬ Александр Борисович
|
Еврейская автономная обл.
|
609
|
2 504,0
|
79
|
ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич
|
Ненецкий АО
|
451
|
2 160,0
|
80
|
САВЧЕНКО Евгений Степанович
|
Белгородская обл.
|
781
|
2 058,6
|
81
|
КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич
|
Тыва
|
836
|
1 692,0
|
82
|
ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович
|
Марий Эл
|
640
|
1 556,2
|
83
|
БЕРДНИКОВ Александр Васильевич
|
Республика Алтай
|
551
|
1 533,0
|
84
|
КОПИН Роман Валентинович
|
Чукотский АО
|
332
|
1 379,0
|
85
|
ЛЕВЧЕНКО Сергей Георгиевич
|
Иркутская обл.
|
3 228
|
- 344,1
Источник: МедиаИндекс "Медиалогии"
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