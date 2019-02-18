Портал ЕРЗ представляет прогноз по вводу жилья в 2019 году

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По прогнозу ЕРЗ объем ввода жилья в 2019 году составит не более 77,1?млн?м?, в том числе индустриального жилья — до 44,6?млн?м?, индивидуального — до 32,5?млн?м?.

Согласно прогнозу, совокупно ввод индустриального и индивидуального жилья может составить в оптимистичном сценарии 77,1?млн?м? (+2,4% к 2018 году). В пессимистичном варианте прогноза объем ввода достигнет 74,4?млн?м? (?1,2% к 2018 году).

В соответствии с паспортом нацпроекта «Жилье и городская среда» объем ввода многоквартирных домов застройщиками в 2019 году должен составить 54,8?млн?м?, т.е. на 10?млн?м? превысить прогноз ЕРЗ. Впрочем, и в 2018 году согласно нацпроекту предполагалось ввести совокупно 86?млн?м?, и фактический объем ввода оказался меньше как раз на те же самые 10?млн?м?.

Вместе с тем, как заявил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев, «никто не отменяет задачу по строительству по 120 млн кв. м в год».

Аналогично настроен вице-премьер Виталий Мутко: «Мы видим, что старт очень сложный у этого проекта. Мы видим, что с одной стороны есть снижение объемов ввода жилья. Параллельно мы должны защитить людей — перейти на новую модель финансирования». Однако, «не убирая главную цель, к которой мы должны прийти к 2024 году, ...готовы скорректировать как в разрезе субъектов, так и в разрезе показателей в целом по стране. Кривая может в целом измениться» — добавил он.

Пока же упомянутая кривая заметно отличается от фактических объемов ввода.

Источник: https://erzrf.ru/news/portal-yerz-predstavlyayet-prognoz-po-vvodu-zhilya-v-2019-godu