О порядке классификации гостиниц

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Постановление от 16 февраля 2019 года №158 внесено Минэкономразвития России.

Основная цель классификации гостиниц – предоставление потребителям необходимой и достоверной информации о соответствии гостиниц установленной системе классификации. Гостиницы будут классифицироваться по системе, в которой предусмотрено шесть категорий: «пять звёзд», «четыре звезды», «три звезды», «две звезды», «одна звезда», «без звёзд». Введение обязательной классификации гостиниц будет способствовать увеличению туристского потока и развитию внутреннего и въездного туризма за счёт повышения конкурентоспособности гостиничных услуг и привлекательности гостиниц.

В целях совершенствования правового регулирования предоставления гостиничных услуг и классификации объектов туристской индустрии Федеральным законом от 5 февраля 2018 года №16-ФЗ были внесены изменения в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», которыми введена обязательная классификация гостиниц. Основная цель классификации гостиниц – предоставление потребителям необходимой и достоверной информации о соответствии гостиниц установленной системе классификации. При этом было установлено, что обязательная классификация гостиниц будет проводиться поэтапно в зависимости от количества гостиничных номеров. Эти изменения вступили в силу с 1 января 2019 года.

Подписанное постановление является подзаконным актом, которым утверждается Положение о классификации гостиниц (далее – Положение). Положением определяются порядок классификации гостиниц, приостановления или прекращения действия свидетельства о присвоении гостинице определённой категории, виды гостиниц, их категории и требования к категориям.

Гостиницы будут классифицироваться по системе, в которой предусмотрено шесть категорий: «пять звёзд», «четыре звезды», «три звезды», «две звезды», «одна звезда», «без звёзд».

Классификация гостиниц будет проводиться аккредитованными организациями. По её результатам будет выдаваться свидетельство о присвоении определённой категории. Такое свидетельство будет действовать три года.

Установлены также требования о доведении до потребителей информации о присвоенной гостинице категории, включая требования к размещению, содержанию и форме информационного знака о присвоенной категории.

Объекты туристской индустрии, которые прошли классификацию в соответствии с приказом Минкультуры России и имеют свидетельства о классификации, срок действия которых не истёк, будут использовать в своей деятельности уже присвоенную категорию.

Цель принятого решения – развитие внутреннего и въездного туризма, увеличение туристского потока за счёт повышения конкурентоспособности гостиничных услуг, привлекательности гостиниц.

Источник: http://government.ru/docs/35772/