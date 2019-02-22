Критерии определения проектов, достраиваемых без счетов эскроу, обнародуют на следующей неделе

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Об этом заявил в пятницу в Госдуме заместитель министра строительства Никита Стасишин.

По словам чиновника, критерии для определения проектов, которые отдельным постановлением Правительства будет разрешено достроить по старым правилам долевого законодательства, доработают к следующей неделе, чтобы представить в Кабмин раньше срока.

Напомним, что, как неоднократно отмечалось, критерии включают в себя два основных показателя: степень готовности проекта и количество заключенных договоров долевого участия. Ранее Минстрой предложил установить степень строительной готовности для жилых проектов, которые не будут реализовываться по эскроу, на уровне 30%.

При этом критерий степени готовности будет складываться из двух факторов — физической готовности проекта и объема собственных средств застройщика, вложенных в него, уточнил Никита Стасишин.

«А количество заключенных ДДУ, то есть привлеченных средств граждан, в рабочей версии у нас сегодня — не менее 10%. Строительная готовность — не менее 30%», — проинформировал замминистра, что рабочая версия, скорее всего, уже не изменится.

«Мы ее доработаем за выходные и за понедельник и будем вносить на обсуждение, не дожидаясь марта-апреля», — сказал он.

Напомним, что на днях столичные власти устами зампредседателя Москомстройинвеста Александра Гончарова выступили с предложением вдвое снизил обсуждаемый уровень готовности объектов для достройки по старой схеме. «Уровень в 10—15% был бы мягче и понятнее для застройщиков», — так пояснил чиновник смысл своего предложения.

Депутат Госдумы Владимир Синяговский прокоментировал информацию из министерства: - Правительство оперативно включилось в работу над принятым Думой законом. Мы все внимательно наблюдаем за тем, как вступают в жизнь новые правила игры в строительстве. Выполнение обязательств застройщиков по ДДУ находятся на особом контроле депутатов фракции "Единая Россия".

Источник: https://erzrf.ru/news/kriterii-opredeleniya-proyektov-dostraivayemykh-bez-schetov-eskrou-obnaroduyut-na-sleduyushchey-nedele