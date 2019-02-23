Управление Пенсионного фонда РФ в городе Новороссийске информирует...
Об организации выплаты пенсий в праздничные дни в феврале и марте 2019 года в городе-герое Новороссийске можно узнать в Пенсионном фонде или у нас в Новостной ленте.
Доставка и выплата пенсий и других социальных выплат на предприятиях почтовой связи города Новороссийска будет осуществляться следующим порядком:
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Выплатные дни
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За какие числа
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22 февраля 2019г.
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22-23 февраля 2019г.
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24 февраля 2019г.
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24 февраля 2019г.
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2 марта 2019г.
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3-4 марта 2019г.
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5 марта 2019г.
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5 марта 2019г.
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6 марта 2019г.
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6-7 марта 2019г.
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7 марта 2019г.
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8-9 марта 2019г.
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9 марта 2019г.
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10-11 марта 2019г.
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12 марта 2019г.
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12 марта 2019г.
Далее выплата и доставка пенсий и других социальных выплат будет осуществляться в соответствии с графиком доставки.
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