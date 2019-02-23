Управление Пенсионного фонда РФ в городе Новороссийске информирует...

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Об организации выплаты пенсий в праздничные дни в феврале и марте 2019 года в городе-герое Новороссийске можно узнать в Пенсионном фонде или у нас в Новостной ленте.

Доставка и выплата пенсий и других социальных выплат на предприятиях почтовой связи города Новороссийска будет осуществляться следующим порядком:

Выплатные дни За какие числа 22 февраля 2019г. 22-23 февраля 2019г. 24 февраля 2019г. 24 февраля 2019г. 2 марта 2019г. 3-4 марта 2019г. 5 марта 2019г. 5 марта 2019г. 6 марта 2019г. 6-7 марта 2019г. 7 марта 2019г. 8-9 марта 2019г. 9 марта 2019г. 10-11 марта 2019г. 12 марта 2019г. 12 марта 2019г.

Далее выплата и доставка пенсий и других социальных выплат будет осуществляться в соответствии с графиком доставки.