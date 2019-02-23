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Управление Пенсионного фонда РФ в городе Новороссийске информирует...

Об организации выплаты пенсий в праздничные дни в феврале и марте 2019 года в городе-герое Новороссийске можно узнать в Пенсионном фонде или у нас в Новостной ленте.

Доставка и выплата пенсий и других социальных выплат на предприятиях почтовой связи города Новороссийска будет осуществляться  следующим порядком:

 

Выплатные дни

За какие числа

22 февраля 2019г.

22-23 февраля 2019г.

24 февраля 2019г.

24 февраля 2019г.

2 марта  2019г.

3-4 марта  2019г.

5 марта  2019г.

5 марта  2019г.

6 марта  2019г.

6-7 марта 2019г.

7 марта  2019г.

8-9 марта 2019г.

9 марта  2019г.

10-11 марта 2019г.

12 марта  2019г.

12 марта  2019г.

        

Далее выплата и доставка пенсий и других социальных выплат будет осуществляться в соответствии  с  графиком  доставки.

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Категория: Новости / Официальные новости

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