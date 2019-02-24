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Птицеводческое хозяйство из Гулькевичского района нарушало санитарный режим

При проведении внеплановой выездной проверки юридического лица ООО «ПХ Юбилейное», осуществляющего содержание и разведение птицы в Гулькевичском районе Краснодарского края, сотрудниками Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея выявлены нарушения действующего ветеринарного законодательства, выразившееся в следующем:

- дезинфекционные кюветы (дезковрики) не соответствовали ширине прохода;

- в помещениях для содержания птицы окна, двери и вентиляционные решетки не оборудованы рамами с сеткой.                                                    

Вышеуказанные факты нарушают требования Закона РФ «О ветеринарии» и требования Ветеринарных правил содержания птицы на личных подворьях граждан и птицеводческих предприятиях открытого типа. Отсутствие биологической защиты предприятия может привести к заносу на предприятие инфекционных заболеваний птицы, таких как грипп, сальмонеллёз, болезнь Ньюкасла и других.

За допущенные нарушения, юридическое и должностное лицо  привлечены к административной ответственности: составлены 2 протокола об административном правонарушении по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ и наложены административные штрафы.

Руководителю предприятия выдано предписание об устранении нарушений законодательства РФ о ветеринарии.

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Категория: Новости / Официальные новости

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