На Кубани обсудили вопросы защиты прав дольщиков прибрежных территорий

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Депутат Госдумы, руководитель рабочей группы президиума Генерального совета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков Александр Якубовский совместно с первым вице-губернатором края Андреем Алексеенко посетили проблемные объекты строительства в Новороссийске и Анапе.

Первый заместитель руководителя края сообщил, что за последние годы в регионе сократилось количество обманутых дольщиков, однако полностью проблема пока не решена. Сегодня в регионе действует межведомственная комиссия, созданная по инициативе губернатора и прокурора Кубани. В ее состав вошли все руководители отраслевых ведомств, а также органов надзора и дознания. Комиссия рассматривает проблемные объекты, взаимодействует с инициативными группами и инвесторами.

– Кроме того, в прошлом году на Кубани был принят закон, согласно которому инвестору может быть предоставлен компенсационный земельный участок в случае, если он возьмется завершить строительство проблемных объектов. Все эти меры приносят свои результаты, – добавил Андрей Алексеенко.

Александр Якубовский подчеркнул, что при заключении сделки о приобретении недвижимости ответственность, в первую очередь, лежит на самих жителях. Поэтому необходимо быть максимально внимательными, вкладывая средства, тщательным образом проверять документы, чтобы не стать жертвами мошенников.

– Проблема, которую мы рассматриваем, очень важная. И уже есть механизмы ее решения, – акцентировал депутат Госдумы, подчеркнув, что это возможно, в том числе путем взаимодействия органов власти всех уровней, силовых структур.

В ходе рабочей поездки Андрей Алексеенко и Александр Якубовский посетили проблемные объекты строительства ООО «Анапский проект» и ООО «Стройинвест» в Анапе. А также ООО «Кубаньжилстрой» в Новороссийске. На стройплощадке вместе с инициативной группой их встречал глава города-героя Новороссийска Игорь Дяченко и депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский.

В начале прошлого года на территории Анапы числилось 19 проблемных объектов, в течение года четыре из них ввели в эксплуатацию. За два месяца текущего года решился вопрос еще по 2 домам, один находится на стадии ввода в эксплуатацию. Таким образом, к концу 1 квартала в списке останется 12 недостроев. Все они на постоянном контроле власти и Анапской межрайонной прокуратуры, отметили в ходе совещания по итогам объезда.

В Новороссийске было принято решение ужесточить контроль за новыми инвесторами проблемных долгостроев. Теперь любой инвестор, желающий зайти на «проблемные» объекты будет досконально изучен не только властями, но и правоохранительными органами.

- Главная наша задача - чтобы люди получили квартиры, - уточнил Владимир Синяговский.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края