Владимир Синяговский: Это скрупулёзно проработанные и проанализированные предложения по эффективному социально-экономическому развитию России …

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Депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский высказал свою экспертную оценку об опубликованных на официальном сайте поручений Президента России:

Поручения Президента – конкретный план развития России!

Поручения по реализации Послания Федеральному Собранию, которые утвердил Президент, на мой взгляд ещё раз подтверждают на сколько серьёзно нами взят стратегический курс на обновление и модернизацию социально-экономического развития страны. Яркий пример комплекс мер направленный на поддержку семьи и граждан пенсионного возраста. Правительству поручено внести изменения в законодательство о социальных доплатах к пенсии. Кроме того, кабинету министров вместе с Центробанком РФ необходимо принять дополнительные меры для снижения процентной ставки по ипотечным кредитам до 8% годовых. Доклад на эту тему должен быть представлен до 15 января 2020 года, а далее - раз в полгода.

Владимир Путин предложил компенсировать многодетным семьям суммы по пособиям - 450 тысяч рублей. Установить льготную ставку для семей с детьми на весь срок кредита. А также ввести механизм «кредитных каникул», для временно лишившихся дохода. Президент также ставит задачу по уменьшению налоговой базы по земельному налогу и по налогу на имущество физических лиц в отношении жилых домов. До 10 апреля правительство также обязано законодательно определить порядок материального обеспечения пенсионеров, в соответствии с которым размер социальной доплаты к пенсии не будет уменьшаться даже в случае, если при индексации доход пенсионера превысил прожиточный минимум. Полностью список поручений состоит из 13 пунктов и охватывает практически все направления социально-экономического развития общества вплоть до 2025 года. В области науки и образования в поручениях говорится о подключении всех общеобразовательных организаций к высокоскоростному интернету, создание до 1 января 2022 года 15 научно-образовательных центров и разработка национальной стратегии в области искусственного интеллекта. С 2020 года должна быть реализована программа «Земский учитель». Она предполагает выплату 1 млн. рублей педагогам, приехавшим на село или в районные центры с населением до 50 тыс. человек.

Президент предложил обновить образовательные стандарты с учетом приоритетов научно-технологического развития РФ. К 2021 году должны быть полностью реконструированы все российские школы по самым современным образцам и стандартам. В области здравоохранения поручения касаются создания в 2020–2024 годах двух детских реабилитационных центров мирового уровня. Особое внимание уделяется экологическим проблемам. Правительству и парламенту поручено весеннюю сессию 2019 года разработать и принять федеральный закон, регламентирующий систему квотирования выбросов загрязняющих веществ в крупных промышленных центрах — в том числе в Магнитогорске, Красноярске и других крупных промышленных центрах.

Верховный суд и Генпрокуратура должны проанализировать практику ареста «в целях сокращения оснований для продления срока содержания под стражей» предпринимателей. При этом должна быть создана цифровая платформа для приема обращений предпринимателей, в связи с оказанием на них давления со стороны правоохранительных органов.

И это далеко не полный перечень конкретных поручений, которые утвердил Глава государства. Хочу обратить особое внимание на то, что все без исключения задания Президента - это отнюдь не декларации о «благих намерениях», на «маниловские мечты», а именно конкретные, скрупулёзно проработанные и проанализированные предложения по эффективному социально-экономическому развитию России. У каждого поручения указан адресный исполнитель и поэтапные сроки реализации. Администрации президента до 15 апреля поручено разработать проект президентского указа, определяющего национальные цели и стратегические задачи развития страны до 2024 года.

Владимир Синяговский