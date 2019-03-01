С 1 марта изменен порядок строительства частных и садовых домов

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С этой даты для их строительства частных домов потребуется получить разрешение на строительство, а после его завершения — и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Теперь для проведения обеих процедур владельцы таких объектов должны направить в местные регистрирующие органы уведомление о планируемом строительстве или реконструкции данных объектов, а также о завершении этих работ.

Нововведение предусмотрено вступившим в силу с 4 августа 2018 года 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ».

Уведомление должно быть составлено в определенной форме, утвержденной Приказом Минстроя РФ №591/пр от 19.09.2018, вступившем в силу 8 октября 2018 года.

К уведомлению о начале строительства прилагаются документы на землю и описание (проект) планируемого дома.

К уведомлению о завершении строительства прилагаются:

• технический план объекта;

• соглашение об определении долей в построенном доме — в случае долевого владения участком земли;

• документ об оплате государственной пошлины с указанием банковских реквизитов.

Предполагается, что уведомительный порядок должен защитить участки от самостроя. После подачи последнего владелец возводимого объекта должен в течение семи дней получить ответ от местных регистрирующих органов.

Ответ может быть положительным: строительство дома соответствует установленным параметрам и его стройка допустима на земельном участке.

Или отрицательным: если случится превышение указанных в законе размеров или обнаружится, например, отсутствие прав на землю. В этом случае строение нужно будет привести в соответствии с требованиями законодательства.

В соответствии с вышеупомянутым 340-ФЗ к объектам ИЖС относятся отдельно стоящие здания, отвечающие следующим требованиям:

• количество надземных этажей — не более трех;

• высота — не более 20 м;

• разделение — на комнаты и помещения вспомогательного использования, предназначенные для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании;

• наличие самостоятельных объектов недвижимости (квартир) внутри здания — не допускается.

Садовый домик по площади не может быть более 50 кв. м и не выше одного этажа (мансарда допускается, но не выше 1,5 м).

На постройки вроде бань, сараев и туалетов требования 340-ФЗ не распространяются.

Источник: https://erzrf.ru/news/s-1-marta-izmenen-poryadok-stroitelstva-chastnykh-i-sadovykh-domov?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=192409521