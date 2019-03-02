Прибрежную территорию Новороссийска защитят от волнового воздействия

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Главгосэкспертиза России рассмотрела проект берегоукрепления набережной имени Адмирала Серебрякова. Реализация проекта позволит защитить от волнового воздействия как саму набережную, так и улицу Черняховского на выходе к морю.

Изучив представленные повторно материалы, эксперты Главгосэкспертизы России пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. Также проведена проверка достоверности определения сметной стоимости работ. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения.

Участок берегоукрепления расположен в районе Цемесской бухты, в границах прибрежной защитной полосы и водоохранной зоны Черного моря.

В ходе реализации проекта, получившего положительное заключение экспертов Главгосэкспертизы России, будут проведены работы по укреплению берега, зонально разделенного на два участка. Первый участок длиной 625 м примыкает к вновь построенному отрезку набережной вдоль улицы имени Адмирала Серебрякова, второй длиной 90 м расположен в створе выхода к морю улицы Черняховского.

Проектом предусмотрено сооружение гидротехнических сооружений, в том числе - трех каменно-набросных бун из природного камня, каменно-набросного волнолома, волногасящих пляжа, откоса и бермы.

Финансирование проекта планируется осуществлять за счет средств бюджета Новороссийска в рамках реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2019 годы».