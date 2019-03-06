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Учится никогда не поздно

В межрегиональном учебном центре по подготовке сотрудников отделов специального назначения  УФСИН России по Краснодарскому краю прошли практические занятия на антикоррупционную тематику.

Занятия провели преподаватели учебного центра в целях исполнения  Плана просветительских  мероприятий Федеральной службы исполнения наказаний, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям.

Практическое занятие, направленное на  повышение эффективности антикоррупционного  просвещения, по теме: «Конфликт интересов при государственных закупках: понятие и порядок урегулирования» провели слушателям курсов повышения квалификации по программе обучения «Управление государственными закупками в учреждениях и органах УИС».

На занятии были обсуждены актуальные проблемы порядка урегулирования конфликта интересов при государственных закупках, рассмотрена структура конфликта интересов с позиций Федерального Закона №44, действие запрета по кругу лиц и во времени, а также последствия несоблюдения запрета.

Заявленная тема вызвала оживленную дискуссию среди слушателей учебного центра и позволила сформулировать основные направления предупреждения конфликта интересов и рекомендации по совершенствованию законодательства и его применения.

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Категория: Новости / Официальные новости

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