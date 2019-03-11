«Ейский групповой водопровод» продолжает работы по промывке канализационных сетей города Ейска

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Специалисты ремонтно-эксплуатационного управления «Ейский групповой водопровод ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» совместно с привлеченной организацией продолжают промывку канализационных сетей в городе Ейске.

Напомним, работы по промывке канализационных трубопроводов и прочистке канализационных насосных станций города Ейска начались с первых же дней после того как администрация Ейского городского поселения Ейского района заключила 1 февраля 2019 года договор аренды муниципального имущества ВКХ с ГУП КК «Кубаньводкомплекс». В составе объектов канализационного хозяйства, переданных ГУП КК «Кубаньводкомплекс» по договору аренды, находятся 113,14 км канализационных сетей и 20 канализационных насосных станций.

«Большинство сетей водоотведения были проложены 30 лет назад и многие годы вообще не чистились. Есть участки, которые на 60-70% забиты. В первую очередь работы проводятся на самых проблемных участках канализационных трубопроводов. Промывка сетей выполняется гидродинамическим способом водяной струей под давлением более 100 атмосфер. Этот эффективный способ дает хороший результат. Перед специалистами Ейского группового водопровода стоит задача в ближайшее время провести инвентаризацию всех сетей водоотведения, чтобы спланировать системную работу по их очистке», - отметил Денис Квитовский, заместитель начальника РЭУ «Ейский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс».

На сегодняшний день промыто 420 метров канализационных труб. В первые дни марта работы проводились в районе Ейского педагогического колледжа и в жилом массиве военного городка.