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Госдума одобрила проект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума
Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении в России пенсий сверх прожиточного минимума.
Об этом сообщает РИА Новости.
4 марта правительство России внесло в Госдуму законопроект о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума.
В феврале президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что индексацию пенсий необходимо проводить сверх уровня прожиточного минимума.
Кроме того, глава государства поручил пересчитать выплаты за первые месяцы 2019 года и перечислить российским гражданам деньги, которые они недополучили.
Источник: https://russian.rt.com/russia/news/610288-gosduma-zakon-pensii?utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications
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