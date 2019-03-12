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Госдума одобрила проект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении в России пенсий сверх прожиточного минимума.

Об этом сообщает РИА Новости.

4 марта правительство России внесло в Госдуму законопроект о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума

В феврале президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что индексацию пенсий необходимо проводить сверх уровня прожиточного минимума.

Кроме того, глава государства поручил пересчитать выплаты за первые месяцы 2019 года и перечислить российским гражданам деньги, которые они недополучили.

Источник: https://russian.rt.com/russia/news/610288-gosduma-zakon-pensii?utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications

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Категория: Новости / Официальные новости

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