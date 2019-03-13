Владимир Синяговский: Это был позитивная и полезная встреча...

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В понедельник 11 марта министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу выступил перед депутатами на расширенном заседании Государственной Думы.

Выступление главы военного ведомства было посвящено основным направлениям, по которым развивались российские вооружённые силы за последние шесть лет. Министр отметил, что позитивные изменения, произошедшие в армии, позволили ей стать надёжным гарантом безопасности и суверенитета нашей Родины.

Сергей Шойгу особо подчеркнул то внимание, которое Главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации уделяет перевооружению и боеготовности войсковых частей.

– За шесть лет Вооруженные Силы получили 109 межконтинентальных баллистических ракет «Ярс», 108 баллистических ракет подлодок, 3 стратегических ракетных подводных крейсера «Борей», 57 космических аппаратов, 7 подлодок, 17 береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», а также 3712 новых и модернизированных танков и других бронемашин, более 1 тысячи самолетов и вертолетов, 161 корабль, - сообщил генерал. - А в будущем в армию и на флот поступят новейшие образцы вооружения, о которых в Послании говорил Президент России Владимир Путин. В частности, флот усилится «Посейдонами», которые вызывают крайне ощутимые опасения у США.

Глава военного ведомства рассказал, как идёт усиление войсковой группировки в Крыму, развивается военная инфраструктура в Арктике, анализируется и осваивается боевой опыт проведенной военной операции в Сирии.

Также Сергей Шойгу остановился на вопросах, связанных с новой системой комплектования вооружённых сил, когда приоритет отдаётся службе по контракту, и возрождением института военных представительств на промышленных предприятиях. Целью этого является улучшение качества службы в армии.

Ещё одна важнейшая тема – социальная защищённость военнослужащих их обеспеченность жильём.

– Выступление министра обороны произвело самое благоприятное впечатление, – считает депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Владимир Синяговский. – Процессы, происходящие в российских вооружённых силах в последние 20-25 лет, протекают буквально на моих глазах. Так что, как говориться, мне есть с чем сравнивать. Не нужно быть военным специалистом, чтобы заметить, насколько вырос наш оборонный потенциал. Каким уважением пользуются в обществе люди в погонах. Позитивные изменения в армии заметны во всём, начиная от разработки и внедрения новейших видов вооружения и заканчивая социальной защищённостью военнослужащих и членов их семей. Это я говорю на примере тех перемен, которые коснулись наших военных в Краснодарском крае.

Отличной иллюстрацией к выступлению Сергея Шойгу в российском парламенте стала выставка, открывшаяся в стенах Государственной Думы. На ней были представленные образцы трофейного вооружения, захваченные во время проведения антитеррористической операции в Сирии.

– На мой взгляд, эта экспозиция наглядно демонстрирует, каким силам сегодня приходится противостоять нашим солдатам. От каких угроз они защищают не только Россию, но и всё человечество, - поделился своими впечатлениями Владимир Синяговский. – Думаю, что мы должны больше внимания уделять освещению ратного труда и подвига российской армии не только в годы Великой Отечественной войны, но и в истории современной России. Это отличный пример, на котором нужно воспитывать молодое поколение.