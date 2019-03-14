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Путин встал на защиту застройщиков

Застройщиков, передающих построенные социальные объекты государству или муниципалитетам, необходимо освободить от налога на прибыль и НДС, заявил в ходе оглашения послания Федеральному собранию Президент России Владимир Путин.

«Сегодня, когда строительные компании передают государству или муниципалитетам социальные объекты, они вынуждены с них еще и заплатить налог на прибыль и НДС. Необходимо освободить застройщиков от этого бремени. Имею в виду и наши новации в строительной сфере», — сказал Владимир Путин.

Глава государства добавил, что такая мера поможет простимулировать комплексное развитие городов и поселков, когда вмсете с жильем строится необходимая инфраструктура — школы, детские сады, больницы, спортивные объекты.

Источник: http://stroimprosto-msk.ru/novosti/putin-osvobodit-zastrojshhikov-kotorye-strojat-socobekty-ot-nds/

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Категория: Новости / Официальные новости

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